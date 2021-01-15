Sol Yanım 7. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika

Sol Yanım 7. Bölüm 2. Fragman

'Sol Yanım' seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak.

'Sol Yanım' seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra'nın burslu okuduğu, Selim'in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.... Yapım: BKM Yönetmen: Barış Yöş Yapımcı: Necati Akpınar Senaryo: Melis Civelek - Özlem Çadırcı Genel Koordinatör: Berk Akman Uygulayıcı Yapımcı: İlkim Dağlı Müzik: Alp Yenier Görüntü Yönetmeni: Tahir Canlı Sanat Yönetmeni: Tolga Coşkuntuna OYUNCULAR Özge Yağız Tolga Mendi Cemre Baysel Emre Bey Defne Samyeli Cansel Elçin Esra Bezen Bilgin Deniz Barut Taner Rumeli Seda Akman Benian Dönmez Feyza Civelek Tuğçe Açıkgöz Ecem Atalay Ergül Miray Şahin Emre Dinler Oktay Çubuk Aleyna Şen Yavuz Pekdiker Demet Genç Haydar Koyel Celal Tak Murat Balcı Özgür Cem Tuğluk Efe Taşdelen Ayşe Kırca Hasret Usneker #SolYanım

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