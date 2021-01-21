Sol Yanım 8. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika

Sol Yanım 8. Bölüm 2. Fragman

21.01.2021 11:43

'Sol Yanım' seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak.

'Sol Yanım' seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak.

Çok başarılı bir öğrenci olan Serra'nın burslu okuduğu, Selim'in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak....

Yapım: BKM

Yönetmen: Barış Yöş

Yapımcı: Necati Akpınar

Senaryo: Melis Civelek - Özlem Çadırcı

Genel Koordinatör: Berk Akman

Uygulayıcı Yapımcı: İlkim Dağlı

Müzik: Alp Yenier

Görüntü Yönetmeni: Tahir Canlı

Sanat Yönetmeni: Tolga Coşkuntuna

OYUNCULAR

Özge Yağız

Tolga Mendi

Cemre Baysel

Emre Bey

Defne Samyeli

Cansel Elçin

Esra Bezen Bilgin

Deniz Barut

Taner Rumeli

Seda Akman

Benian Dönmez

Feyza Civelek

Tuğçe Açıkgöz

Ecem Atalay

Ergül Miray Şahin

Emre Dinler

Oktay Çubuk

Aleyna Şen

Yavuz Pekdiker

Demet Genç

Haydar Koyel

Celal Tak

Murat Balcı

Özgür Cem Tuğluk

Efe Taşdelen

Ayşe Kırca

Hasret Usneker

#SolYanım

Sol Yanım 8. Bölüm 2. Fragman

Üniversite, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Sol Yanım 8. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika


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