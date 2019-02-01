Sola Sinyal Verip Sağa Kırdı, Motosiklete Çarptı...o Anlar Kameraya Böyle Yansıdı
31 dakika önce
Sola sinyal verip sağa kırdı, motosiklete çarptı.
Sola sinyal verip sağa kırdı, motosiklete çarptı...O anlar kameraya böyle yansıdı
BURSA - Bursa
'nın İznik
ilçesinde sola sinyal veren otomobil sürücüsü direksiyonu sağa kırdı. Aracın yanından geçmek isteyen yarış motosikletindeki iki kişi otomobilin çarpmasıyla kendilerini yerde buldular. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, İznik- Orhangazi
karayolunda meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü karayolunun ortasında sola sinyal verip hamle yaptı. Ancak karşı yönden gelen araçlar sebebiyle dönmekten vazgeçen sürücü direksiyonu sağa kırdı. Bu esnada aracın sağından geçmek isteyen E.T. idaresindeki motosiklet, otomobilin kendisine çarpmasıyla savruldu. Yere düşen motosikletin sürücüsü E.T. ve arkasında oturan İ.B. yere düşen motosiklette hafif yaralandılar. Otomobil sürücüsü de kazanın şaşkınlığını yaşarken, motosikletteki gençler sola sinyal verip sağa manevra yapan sürücüye tepki gösterdiler.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:36 Kaynak: İHA
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