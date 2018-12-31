Solak'tan Yeni Yıl Mesajı

Van
'ın Başkale
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak
, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Solak, mesajında, acı ve tatlı hatıralarıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını kaydetti.
Büyük umutlar, beklentiler, coşku ve heyecanla hep beraber 2019 yılına girdiklerini kaydeden Solak, şunları kaydetti:
"Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte el ele vererek beraber yaşamak, çalışmak ve daha çok üretmek ve gelecek yılımızın hizmet yılı olması bizi aydınlık geleceğe taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, 2019 yılının ülkemize, ilçemize milletimize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve mutluluklar getirmesini diliyor, güzel ve sağlıklı günler temennisiyle tüm Başkaleli hemşehrilerim ve vatandaşlarımızın yeni yılını kutlarım."