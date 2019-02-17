Son Dakika Haberleri: Solaklı Merkez Camisi İbadete Açıldı

Solaklı Merkez Camisi İbadete Açıldı

1 saat önce

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde inşa edilen Solaklı Merkez Camisi ibadete açıldı.

Solaklı Merkez Camisi İbadete Açıldı, System.String[]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde inşa edilen Solaklı Merkez Camisi ibadete açıldı.

Açılışa Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra; Adana Milletvekilleri Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta Solaklı Merkez Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdulkadir Ulusoy ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün ardından bir konuşma yapan Vali Demirtaş, "Bizim en büyük beşeri sermayemiz gençlerimizdir. Gençlerimizi iyi yetiştirmeliyiz, onları iyi yetiştirirsek gelişmiş ülkelerin arasında bulunmamamız için hiçbir sebep göremiyorum. Camilerimizin; gençlerimizi kahvelerden, kıraathanelerden ve her türlü bağımlılığın esiri olmasından kurtarmaya ve geleneğimizi göreneğimizi onlara aktarmaya bir vesile olmasını diliyorum. Solaklı Merkez Cami'nin Yüreğir ilçemize ve Adanalı hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, caminin yapımında emeği geçen Solaklı Merkez Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği yöneticilerine teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Vali Mahmut Demirtaş'ın konuşmasının ardından Solaklı Merkez Camisi dualar eşliğinde açıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:45 Kaynak: İHA

Yüreğir, Adana, Solaklı, Merkez, Güncel
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