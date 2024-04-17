Solana Vakfı, Test Ağını Canlandırmak İçin Ödül Dağıtımını Gündeme Taşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto

Solana Vakfı, Test Ağını Canlandırmak İçin Ödül Dağıtımını Gündeme Taşıyor

Solana Vakfı, Test Ağını Canlandırmak İçin Ödül Dağıtımını Gündeme Taşıyor

Solana'nın yüksek işlem başarısızlığı oranı, platformun önemli bir sorunu haline geldi. Bu soruna çözüm bulmak isteyen Ore projesinin oluşturucusu Hardhat Chad, test ağında kullanıcı katılımını artırmak için SOL tokenlarıyla ödüllendirme önerisinde bulundu. Chad'in önerisi kripto topluluğunda tartışma yarattı.

17.04.2024 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Solana'nın yüksek işlem başarısızlığı oranı, platformun önemli bir sorunu haline geldi. Bu soruna çözüm bulmak isteyen Ore projesinin oluşturucusu Hardhat Chad, test ağında kullanıcı katılımını artırmak için SOL tokenlarıyla ödüllendirme önerisinde bulundu. Hardhat Chad'in bu teklifi kripto topluluğunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Solana Vakfı Ödül Planını Gündeme Taşıyor

Solana Vakfı'nın test ağını canlandırmak için ödül dağıtması gerektiğini savunan Ore projesinin yaratıcısı Hardhat Chad, bu öneriyi Solana'nın yüzde 75 oranında işlem başarısızlığı yaşamasının ardından dile getirdi. Chad, bir paylaşımında, Solana platformunun kullanıcıları yeni teknolojileri test etmeye teşvik etmek istiyorsa, bu doğrultuda SOL tokenleri ile ödüllendirmeler yapılması gerektiğini vurguladı. Hardhat Chad, bu sayede kullanıcıların aktif katılımının sağlanacağını ve platformun daha verimli hale geleceğini savundu.

Chad'in önerisine karşı çıkanlar da oldu. Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinde TheSoftwareJedi isimli bir kullanıcı, Chad'e vakfın güvenini kazanması gerektiğini, bunun için de kendi projelerine odaklanması tavsiyesinde bulundu. Kullanıcı ayrıca vakıftan özerk olarak fon sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Buna karşın Chad, vakıftan fon aramadığını, amacının bir kripto para birimi oluşturmak olduğunu belirtti. Chad, test ağında spam botlarının oluşturulması konusunda yeniden düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Kısa bir süre önce Solana'nın ve Ore'nin geleceği için madencilik faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini sosyal medyada duyuran Chad, ağda yaşanan son zorluklar ve bir akıllı sözleşme çerçevesine duyulan ihtiyacı vurguladı.

Ore projesi, PoW token dağıtım mekanizması kullanarak, Solana'nın hızlı işlem kapasitesiyle güvenlik sağlama denemesi yapıyor. Proje, ağdaki yüksek başarısız işlem oranına ve meme kripto para birimi çılgınlığına neden olan etmenlerden biri olarak görülüyor. Son olarak Solana geliştiricileri ise ağ tıkanıklığını çözmek amacıyla yeni güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Bu geliştirmelerin, gelecek versiyonlarda da devam edeceği açıklandı.

Kripto Para, Solana, Kripto Yatırım, Kripto, Son Dakika

Son Dakika Kripto Solana Vakfı, Test Ağını Canlandırmak İçin Ödül Dağıtımını Gündeme Taşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 19:59:36. #1.12#
SON DAKİKA: Solana Vakfı, Test Ağını Canlandırmak İçin Ödül Dağıtımını Gündeme Taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement