Solar Curtain, akıllı perdeyle elektrik üretiyor
28 dakika önce
Solar Curtain'in güneş enerjisinden elektrik üreten perde sistemleri bir evin üçte birlik elektrik ihtiyacını karşılıyor.
Solar Curtain'in güneş enerjisinden elektrik üreten perde sistemleri bir evin üçte birlik elektrik ihtiyacını karşılıyor. Perdeler, istenildiği zaman yıkanabiliyor ve desen değişimi de yapılabiliyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:32
Süleyman Efendi Cemaati, Cumhur İttifakı Adaylarını Destekleyeceklerini Duyurdu
Akşener'in "Erdoğan Verdi" Dediği Çantanın İçinden Çıkanlar Belli Oldu
Çaykur Rizespor'a Transfer Olan Futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi, Yatakta Çıplak Pozlarını Paylaştı