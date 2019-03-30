Son Dakika Haberleri: Solar Curtain, akıllı perdeyle elektrik üretiyor

Solar Curtain, akıllı perdeyle elektrik üretiyor

28 dakika önce

Solar Curtain'in güneş enerjisinden elektrik üreten perde sistemleri bir evin üçte birlik elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Solar Curtain, akıllı perdeyle elektrik üretiyor, System.String[]
Solar Curtain'in güneş enerjisinden elektrik üreten perde sistemleri bir evin üçte birlik elektrik ihtiyacını karşılıyor. Perdeler, istenildiği zaman yıkanabiliyor ve desen değişimi de yapılabiliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:32 

Ekonomi
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