Solar Curtain, akıllı perdeyle elektrik üretiyor

Solar Curtain'in güneş enerjisinden elektrik üreten perde sistemleri bir evin üçte birlik elektrik ihtiyacını karşılıyor.

Solar Curtain'in güneş enerjisinden elektrik üreten perde sistemleri bir evin üçte birlik elektrik ihtiyacını karşılıyor. Perdeler, istenildiği zaman yıkanabiliyor ve desen değişimi de yapılabiliyor.

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