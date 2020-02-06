Solar İstanbul 2020 Fuarı ve Konferansı 11 Mart'ta düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Solar İstanbul 2020 Fuarı ve Konferansı 11 Mart'ta düzenlenecek - Son Dakika Ekonomi

Solar İstanbul 2020 Fuarı ve Konferansı 11 Mart'ta düzenlenecek

6 saat önce

Güneş enerjisi sektörü paydaşlarının bir araya geleceği Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı 11-13 Mart'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Solar İstanbul 2020 Fuarı ve Konferansı 11 Mart'ta düzenlenecek, System.String[]

Güneş enerjisi sektörü paydaşlarının bir araya geleceği Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı 11-13 Mart'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Solar İstanbul 2020 organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ilk kez düzenlenecek konferansta, dünyada ve Türkiye'de güneş enerjisi sektöründeki yeni gelişmeler sektör paylaşlarının katılımıyla geniş kapsamda ele alınacak.

Özel sektörün yanı sıra kamu ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerle alanında uzman konukların katılacağı konferansta, sektörün yakın, orta ve uzun vadedeki global teknoloji yol haritası değerlendirilecek.

Konferansta, güneş enerjisindeki yeni iş modelleri ve pazarlar, belediyelerin güneş enerjisine yönelimi, enerji depolama ve elektrikli araçlar gibi birçok konu ele alınacak.

İki gün sürecek fuar kapsamında ziyaretçiler güneş sektöründeki son teknolojileri ve ürünlerini inceleyebilecek.

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:34 Kaynak: AA
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