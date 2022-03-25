Solar Orbiter uydusu Güneş'in yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekti - Son Dakika
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Solar Orbiter uydusu Güneş'in yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekti

25.03.2022 12:40
Solar Orbiter uydusu Güneş'in yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekti

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Güneş gözlem uydusu Solar Orbiter, 74 milyon kilometre uzaklıktan yüksek çözünürlüklü Güneş'in fotoğrafını çekti.

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Güneş gözlem uydusu Solar Orbiter, 74 milyon kilometre uzaklıktan yüksek çözünürlüklü Güneş'in fotoğrafını çekti.

Autoevolution internet sitesinin haberine göre, ultraviyole aralığında Güneş koronasının yüksek çözünürlüklü görüntülerini elde etmek için Extreme Ultraviyole Görüntüleme Teleskobu (EUI) kullanıldı.

Teleskopla Güneş'in tamamını fotoğraflayabilmek için 74 milyon kilometre uzaklıktan (Dünya'nın ve Güneş'in yarısı kadar) 25 kare görüntü alındı.

Güneş'in tamamının görülebilmesi için daha sonra görüntü kareleri birleştirildi ve ESA, fotoğrafın 83 milyondan fazla piksel içerdiğini belirtti. Bunun 4K televizyon ekranında görülenden 10 kat daha yüksek bir çözünürlük olduğu bilgisi paylaşıldı.

Güneş'in bu denli yakın ve yüksek çözünürlüklü görüntüsünün kaydedilmesinin, bu büyük ısı ve ışık kaynağının manyetik aktivitesinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olması tahmin ediliyor.

Sensörler ve kameralarla donatılmış uydunun, Güneş'e 42 milyon kilometre kadar yaklaşarak Güneş'in manyetik hareketliliği gibi pek çok bilinmeyeni keşfetmesi bekleniyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesince (NASA) destek verilen ESA'nın Solar Orbiter gözlem uydusu, Güneş ile ilgili bilgileri daha da derinleştirmek için Şubat 2020'de ABD'deki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılmıştı.

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Güneş, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Solar Orbiter uydusu Güneş'in yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekti - Son Dakika


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