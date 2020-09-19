Sold Out Alışveriş Festivali kapılarını ziyaretçilerine açtı - Son Dakika

- Sold Out Alışveriş Festivali kapılarını ziyaretçilerine açtı

Sold Out alışveriş festivalinde yüzde 70'e varan indirim fırsatı

İSTANBUL - Türkiye'nin önde gelen marka ve tasarımcılarının koleksiyonlarında yüzde 70'e varan indirim fırsatı sunan Sold Out alışveriş festivali kapılarını ziyaretçilerine açtı.

İstanbul Kongre Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Sold Out" açık hava alışveriş festivali ilk gününde yoğun katılım ile ziyaretçilerine kapılarını açtı. Açık havada 50'ye yakın markayı bünyesinde barındıran festival, pandemi sürecinde etkilenen perakende sektörüne can vermeyi hedefliyor. Markaların ürünlerinde yüzde 70'e varan indirimlerinin bulunduğu festivalde, aileler hem açık havada rahat ve hijyen standartlarına uygun alışveriş yapabilecek hem de etkinlik alanında yer alan oyun parkurları ile çocuklar doyasıya eğlenecek. Ayrıca festival, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanlara indirimlere ek yüzde 10 indirim imkanı sunuyor. Pandemi dolayısıyla üst düzeyde tutulan sağlık önlemleri ile hijyen ve güvenlik koşulunun sağlandığı festivalde, alanın kapasitesi sürekli denetlenecek. Öte yandan, festival, 4 Ekim tarihine kadar kapılarını ziyaretçilerine açık tutacak.

"Ziyaretçilerimiz için üst seviyede hijyen önlemlerimizi aldık"

Pandemi sürecinde etkilenen perakende sektörüne destek olmayı amaçladıklarını söyleyen Sold Out Shoping Days Direktörü Melis Koparancı, "Sold Out alışveriş festivalinin çıkış amacı dünya olarak geçtiğimiz bu zorlu pandemi sürecinde, hem marka tarafında hem tüketici tarafında yaşadığımız maddi manevi olumsuzlukları bir nebze olsun hafifletebilmektir. Motivasyonu artırıp herkese bir mutluluk verebilmek çıkış noktamızdı. İstanbul Kongre Merkezi ev sahipliğinde çok güzel oldu. Festivalimiz 16 gün sürecek. 4 Ekim'e kadar ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Ziyaretçilerimiz için üst seviyede hijyen önlemlerimizi aldık. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için önlemler aldık. Bu süreçte çocuklarımızı da unutmadık. Çocuklarımız için hijyen koşullarını çok önemsiyoruz. Açık havada tüm ziyaretçilerimizi rahatlıkla, güven içerisinde alışveriş yapabilecekleri bir ortam hazırladık" diye konuştu.

"Kapalı alanlara girmeyi açıkçası çok istemiyoruz"

Açık havada alışveriş festivalinin çok güzel olduğunu belirten Yasemin Suna, "Ortam çok güzel. Çocuklar için oyun alanlarının olması çok iyi. Oyun alanlarında eğlendiler. Markaları geziyoruz. Açık hava olması çok hoş olmuş. Kapalı alanlara girmeyi açıkçası çok istemiyoruz. Çok dışarıya çıkmıyoruz. Açık havada olduğunu öğrenince gelmek istedik" ifadelerini kullandı.

"Sezon sonu indirimiyle birlikte çok güzel indirim olmuş"

Pandemi döneminde alışveriş merkezlerine gitmediğini aktaran Ece Güneş, "Pandeminin başından beri alışveriş merkezlerine gidemiyoruz. O yüzden hep internet üzerinden alışveriş yapıyorduk. Bir şeyleri deneyerek almaya hasret kalmışız. Hem güvenli hem de açık hava olunca çok iyi oldu. Sezon sonu indirimleriyle birlikte çok güzel indirim olmuş" dedi.