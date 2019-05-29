Soldado eşyalarını topladı
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Fenerbahçe ile 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan ve takımdan ayrılması beklenen İspanyol forvet Roberto Soldado, eşyalarını topladı.
Fenerbahçe ile 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan ve takımdan ayrılması beklenen İspanyol forvet Roberto Soldado, eşyalarını topladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:28 Kaynak: İHA
Fenerbahçe'de 2 yıl forma giyen Roberto Soldado, İstanbul'daki evini boşaltıyor. Süper Lig'in son haftasında oynanan Antalyaspor maçında da forma giymeyen ve 30 Haziran'da sarı-lacivertlilerle imzaladığı mukavelesi bitecek olan İspanyol futbolcu, bugün İstanbul'daki evinde bulunan eşyaları topladı. Sosyal medya hesabından, taşınma görüntülerini paylaşan ve fotoğrafın üzerine üzgün bir emoji yerleştiren 34 yaşındaki yıldız oyuncunun adı, 2008-2010 yılları arasında formasını giydiği La Liga ekiplerinden Getafe ile anılıyor.
Fenerbahçe'ye 2017 yılının ağustos ayında gelen Soldado, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 59 maçta 19 gol, 11 asiste imza attı. - İSTANBUL
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