Son Dakika Haberleri: Soldado eşyalarını topladı
Son Dakika Spor Haber

Soldado eşyalarını topladı

55 dakika önce

Fenerbahçe ile 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan ve takımdan ayrılması beklenen İspanyol forvet Roberto Soldado, eşyalarını topladı.

Soldado eşyalarını topladı, System.String[]
Fenerbahçe ile 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan ve takımdan ayrılması beklenen İspanyol forvet Roberto Soldado, eşyalarını topladı.

Fenerbahçe'de 2 yıl forma giyen Roberto Soldado, İstanbul'daki evini boşaltıyor. Süper Lig'in son haftasında oynanan Antalyaspor maçında da forma giymeyen ve 30 Haziran'da sarı-lacivertlilerle imzaladığı mukavelesi bitecek olan İspanyol futbolcu, bugün İstanbul'daki evinde bulunan eşyaları topladı. Sosyal medya hesabından, taşınma görüntülerini paylaşan ve fotoğrafın üzerine üzgün bir emoji yerleştiren 34 yaşındaki yıldız oyuncunun adı, 2008-2010 yılları arasında formasını giydiği La Liga ekiplerinden Getafe ile anılıyor.

Fenerbahçe'ye 2017 yılının ağustos ayında gelen Soldado, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 59 maçta 19 gol, 11 asiste imza attı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:28 Kaynak: İHA
İstanbul, Roberto Soldado, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


(ÖZEL) Galatasaray Adası sökülmeye başlandı Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı Zajc için beklenmedik teklif! Alınanın 2 katına gönderilebilir Fenerbahçeli Soldado eşyalarını topladı! Bavullarının fotoğrafını paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:23:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Soldado eşyalarını topladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]