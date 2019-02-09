Son Dakika Haberleri: Soldado Özür Diledi

Soldado Özür Diledi

1 saat önce

Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, 1-0 kaybettikleri Kayserispor maçı sonrası özür diledi.

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Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, 1-0 kaybettikleri Kayserispor maçı sonrası özür diledi. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın 45+2. dakikasında gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bırakan Roberto Soldado, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile özür diledi. İspanyol oyuncunun paylaşımı şu şekilde:

"Bugün aldığımız mağlubiyette tüm sorumluluğu kabul ediyorum. Çok iyi bir gidişat yakalamışken bir bireysel aptallıktan dolayı maçı kaybettik. Özür dilerim."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:01 Kaynak: İHA

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