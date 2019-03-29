Son Dakika Haberleri: Şölenler Devam Edecek

Şölenler Devam Edecek

1 saat önce

Düşünceleri ve fikirleri ne olursa olsun her kesimden vatandaşın alanda olduğu Kalkınma Şölenleri her kesimden vatandaşa ev sahipliği yapıyor.

Şölenler Devam Edecek, System.String[]

Başkan Tutal, Kalkınma Şöleninin her yıl aynı tempoda devam edeceğini kaydetti. İki yıldır aralıksız düzenledikleri kalkınma şölenlerinin bitiminde vatandaşlardan, gelecek yıl ne zaman yapacaksınız?Sorularını aldıklarını kaydeden Başkan Tutal, "Hemşehrilerimizin görüş ve düşünceleri bizler için önemli. Halkımızın güzel vakit geçirebileceği, yöresel ürünlerimizi en iyi şekilde tanıtan ve ilçemizin tanıtımına katkı sağlayan şölenlerimizi devam ettireceğiz. Birbirinden değerli sanatçılarımızı hayranları ile buluşturarak eğlenmelerini sağladık. Buna ek olarak geleneksel spor, bilim, çocuk şölenlerimizle vatandaşlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin talep ve istekleri bizim için her zaman önemlidir" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:31 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



11 Yaşındaki Zeynep, Başına Tuğlayla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu 14 Yaşındaki YouTuber, 9 Ayda Bir Milyon TL Kazandı Son Dakika! İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince Görevinden Ayrılıyor Son Dakika! İngiliz Parlamentosu Brexıt Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 18:30:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şölenler Devam Edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]