Solgar Vitamin Türkiye Kupası Final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko kupaya uzanan taraf oldu. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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