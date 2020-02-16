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Solgar Vitamin Türkiye Kupası Final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 mağlup eden Fenerbahçe...
6 saat önce
Solgar Vitamin Türkiye Kupası Final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko kupaya uzanan taraf oldu. Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:12 Kaynak: İHA
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