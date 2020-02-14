Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa... - Son Dakika
Son Dakika Spor Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa... - Son Dakika Spor

Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa...

6 saat önce

Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-71 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.

Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa..., System.String[]

Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-71 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu. - ANKARA

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Türkiye Kupası, Galatasaray, Darüşşafaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:24 Kaynak: İHA
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