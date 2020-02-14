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Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa...
6 saat önce
Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-71 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu. Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:24 Kaynak: İHA
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