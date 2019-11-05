Son Dakika Haberleri: Solhan'da "Biyokaçakçılık" konusunda jandarma personeli bilgilendirildi
Son Dakika Güncel Solhan'da 'Biyokaçakçılık' konusunda jandarma personeli bilgilendirildi

Solhan'da "Biyokaçakçılık" konusunda jandarma personeli bilgilendirildi

6 saat önce

Bingöl'ün Solhan ilçesinde avcılık kanunu ve biyokaçakçılık konuları üzerinde jandarma personeline bilgilendirme yapıldı.

Solhan'da

Bingöl'ün Solhan ilçesinde avcılık kanunu ve biyokaçakçılık konuları üzerinde jandarma personeline bilgilendirme yapıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şubesi tarafından Kara Avcılığı Kanunu ve Biyokaçakçılık'la ilgili güvenlik güçlerine yönelik bilgilendirme toplantısı devam ediyor. DKMP personeli bu kapsamda Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli personele "Kara Avcılığı Kanunu ve Biyokaçakçılık" konularında seminer verdi.


Seminerde Biyokaçakçılık ve kaçak avcılar üzerinde detaylı bilgiler aktarıldığı belirtildi. - BİNGÖL

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, Bingöl, Solhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:27 Kaynak: İHA
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