Solhan'da "Dijital dünya ve dijitalizm" konulu seminer düzenlendi - Son Dakika
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Solhan'da "Dijital dünya ve dijitalizm" konulu seminer düzenlendi

29.05.2022 17:13
Solhan'da "Dijital dünya ve dijitalizm" konulu seminer düzenlendi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Temsilciği koordinesinde "Dijital dünya ve dijitalizm" konulu seminer gerçekleştirildi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Temsilciği koordinesinde "Dijital dünya ve dijitalizm" konulu seminer gerçekleştirildi.

Solhan Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen seminere kurumsal iletişim uzmanı Said Ercan konuşmacı olarak katıldı.

TÜGVA Bingöl İl Temsilcisi İsmail Bukan ve TÜGVA Solhan İlçe Temsilcisi Ramazan Kızılırmak da birer konuşma yaparak gençlerden beklentilerini dile getirdiler.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Solhan, Bingöl, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Solhan'da 'Dijital dünya ve dijitalizm' konulu seminer düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Solhan'da "Dijital dünya ve dijitalizm" konulu seminer düzenlendi - Son Dakika
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