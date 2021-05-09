Solhan'da ihtiyaç sahiplerine eşya desteği - Son Dakika

Bingöl'ün Solhan ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere eşya desteği verildi.

İlçede bulunan Sosyal Hizmet Merkezi personelleri tarafından hem ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor, hemde ihtiyaç sahibi olan aileleri belirliyor. Bu kapsamda 2 ailenin eşyalarının eksikliğini fark eden merkez ekipleri, ilçe Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı'ya iletti.Kaymakam Kıyıcı'nın talimatıyla ihtiyaç sahibi ailelerin eşyası yine merkez personelleri tarafından ailelere ulaştırıldı.

Solhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Özdemir, "Meslek elemanlarımız titizlikle yürüttükleri hane ziyaretleri esnasında iki ailemizin eşya desteğine ihtiyaç duyduğunu tespit ederek hazırlamış oldukları bilgi notlarını benimle paylaştı. Ailelerimizin ve çocuklarımızın daha yaşanılır bir evde hayatlarını devam ettirmeleri amacıyla bizlerde bilgi notlarımızı kaymakamımız ile paylaştık. Halkımızın ihtiyaçlarına her zaman duyarlılık ile yaklaşan kaymakamımız bu isteğimizi de geri çevirmeyerek ailelerimize buzdolabı ve ocak desteğinde bulundu"dedi. - BİNGÖL