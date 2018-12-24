Solhan'da Kadınlar El Emekleriyle Ekonomik Kazanç Elde Ediyor

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kadınlar, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda hazırladıkları el emeği ürünlerle aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde kadınlar, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda hazırladıkları el emeği ürünlerle aile ekonomisine katkıda bulunuyor.



İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından kadınlara yönelik çeşitli branşlarda kurs açılırak, hem iş öğrenmeleri, hemde maddi kazanç elde etmeleri sağlanıyor. Kurslarda kadınlar, makine ve el nakışları, giyim ve trikotaj gibi el emeği ürünleri ortaya çıkartıyor. Unutulmaya yüz tutmuş değerleri yapan kadınlar, 'Geleneksel Türk İşlemeleri' hakkında bilgi sahibi oluyor. Kadınlar, hem siparişe göre ürünler yapıyor, hemde sergilerde yaptıkları diğer ürünleri satarak ekonomik kazanç elde ediyor.



Kadınların boş vakitlerini değerlendirmeleri ve farklı beceriler kazanmaları için kurslar açtıklarını belirten Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Canan Eser; "Açtığımız kurslar genelde, makine nakışları, el nakışları, giyim ve trikotaj gibi kadınlara yönelik kurslardır. Bu kapsamda Solhan'da açtığımız 360 saatlik 'Elde Türk işlemeleri' kursumuz var. 3 farklı yerde açtığımız bu kurslarda toplam 48 kursiyer eğitim görüyor. Bu kurslarda genelde geleneksel Türk işlemeleri hakkında bilgi sahibi oluyorlar, geleneksel Türk işlemelerinin desen panosunu, desen tasarımlarını hazırlayarak bu alanda ürünler ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. 360 saatlik bu kursun sonunda çıkarılan ürünleri isterlerse sergide satış yapabilirler ya da kendi yakınlarına hediye olarak sunabiliyorlar veya evlenecekler kendileri içinde yapabiliyorlar"dedi. - BİNGÖL

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