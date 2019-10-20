Son Dakika Haberleri: Solhan'da katledilen 19 kişi anıldı
Son Dakika Güncel Solhan'da katledilen 19 kişi anıldı

Solhan'da katledilen 19 kişi anıldı

1 saat önce

Bingöl'ün Solhan ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından 27 yıl önce katledilen 19 kişi anıldı.

Solhan'da katledilen 19 kişi anıldı, System.String[]

Bingöl'ün Solhan ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından 27 yıl önce katledilen 19 kişi anıldı.

Solhan Kaymakamlığı ile Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneğince (BİŞHAK) organize edilen anma programı, 20 Ekim 1992'de köy otobüsünün durdurularak, 19 vatandaşın kurşuna dizildiği Aksakal Mezrası Çeşme mevkisinde yapıldı.

BİŞHAK Başkanı Naim Tan, yaptığı konuşmada, hain saldırıda şehit olanların sivil ve savunmasız kişiler olduğunu anımsattı.

PKK terör örgütünün kadın, çocuk ve yaşlı demeden otobüsten indirdiği 19 kişiyi hunharca öldürdüğünü vurgulayan Tan, "Bunu yapanlar insan olamaz. Sivil ve savunmasız vatandaşın ne suçu olmuş olabilir? Onlara kurşun sıkanları nefretle ve şiddetle lanetliyoruz." dedi.

Törene, Solhan Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, AK Parti Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, Bingöl İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Basatemur, İlçe Müftüsü Muharrem Dutar, daire amirleri, askeri yetkililer ile şehit yakınları katıldı.

Bingöl, Solhan, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mehmetçik yurt içi ve dışında PKK'ya nefes aldırmıyor: Cesaretleri kalmadı!
PKK'lı teröristlerden orman işçilerini taşıyan araca roketli saldırı: 4 yaralı PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den çekilme anları kameralara yansıdı MSB: PKK/YPG'li teröristlerin çıkması yakından takip ediliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 17:44:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Solhan'da katledilen 19 kişi anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]