Solhan'da "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Konferansı" düzenlendi - Son Dakika
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Solhan'da "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Konferansı" düzenlendi

03.06.2022 15:04
Solhan'da "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Konferansı" düzenlendi

Solhan ilçesinde "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Konferansı" gerçekleştirildi.

Solhan ilçesinde "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Konferansı" gerçekleştirildi.

Solhan Belediye Kültür Merkezi'nde Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen konferans, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Konferansta araştırmacı-yazar Dr. Abdulkadir Turan, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs fethi ile ilgili bilgiler verdi.

Konferansa, Solhan Belediye Başkan Vekili Nihat Ayraç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Yanılmaz, HÜDA PAR İlçe Başkanı Sadrettin Kırım, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Abdullah Bildik, Cihannüma İl Temsilcisi Nihat Doğu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Solhan'da 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Konferansı' düzenlendi - Son Dakika

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