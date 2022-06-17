Okul Müdür Vekili Halit Baki, 2021-2022 eğitim öğretim yılında hayatını kaybeden değer verdikleri, her daim çocukların yanında olan ve onları koruyan Salcan'ı rahmetle andıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Solhan'da öğrencilere karneleri verildi - Son Dakika

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