Solhan'da öğrencilere karneleri verildi - Son Dakika
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Solhan'da öğrencilere karneleri verildi

17.06.2022 16:57
Solhan'da öğrencilere karneleri verildi

Solhan ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı.

Solhan ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı.

İlçede Atatürk İlköğretim Okulunda düzenlenen karne dağıtım törenine, Kaymakam Muhammet Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Yanılmaz, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Çetin, öğrencileri tebrik etti, tatilde kitap okumalarını tavsiye etti.

Bu arada, kanser rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden Atatürk Ortaokulu Müdürü Abdulvahap Salcan anısına hazırlanan hediyeler başarılı öğrencilere dağıtıldı.

Okul Müdür Vekili Halit Baki, 2021-2022 eğitim öğretim yılında hayatını kaybeden değer verdikleri, her daim çocukların yanında olan ve onları koruyan Salcan'ı rahmetle andıklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Muhammet Çetin, Hisarcık, Solhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Solhan'da öğrencilere karneleri verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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