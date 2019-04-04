Son Dakika Haberleri: Solhan'da Otomobil Dereye Yuvarlandı: 1 Ölü

Solhan'da Otomobil Dereye Yuvarlandı: 1 Ölü

46 dakika önce

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hüseyin Karadeniz hayatını kaybetti.

Solhan'da Otomobil Dereye Yuvarlandı: 1 Ölü, System.String[]
BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hüseyin Karadeniz hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Bingöl- Muş Karayolu'nda meydana geldi. Solhan ilçesinden Muş'a giden Hüseyin Karadeniz'in kullandığı 34 BLJ 950 plakalı otomobil, General Çeşmesi Mevkii'nde kontrolden çıkıp, dereye yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, otomobilden Karadeniz'in cansız bedenini çıkardı. kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:25 Kaynak: DHA

Karadeniz, Bingöl, Solhan, Güncel
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