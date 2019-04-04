Solhan'da Otomobil Dereye Yuvarlandı: 1 Ölü
46 dakika önce
BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hüseyin Karadeniz hayatını kaybetti.
BİNGÖL'ün Solhan
ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hüseyin Karadeniz
hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Bingöl- Muş
Karayolu'nda meydana geldi. Solhan ilçesinden Muş'a giden Hüseyin Karadeniz'in kullandığı 34 BLJ 950 plakalı otomobil, General Çeşmesi Mevkii'nde kontrolden çıkıp, dereye yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, otomobilden Karadeniz'in cansız bedenini çıkardı. kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:25 Kaynak: DHA
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