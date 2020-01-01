Solhan'da tenis turnuvası final müsabakasıyla tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Solhan'da tenis turnuvası final müsabakasıyla tamamlandı - Son Dakika

Solhan'da tenis turnuvası final müsabakasıyla tamamlandı

6 saat önce

Bingöl'ün Solhan ilçesinde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen masa tenisi turnuvası final müsabakası ile tamamlandı.

Solhan'da tenis turnuvası final müsabakasıyla tamamlandı, System.String[]

Bingöl'ün Solhan ilçesinde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen masa tenisi turnuvası final müsabakası ile tamamlandı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Gençlik Çalıştayı kapsamında başlatılan Kaymakamlık, Gençlik Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteği ile yapılan masa tenisi yarışmasının final müsabakaları oynandı.Final müsabakasına İlçe Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı,Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü İdris Seyman, İlçe Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk, kurum amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Final müsabakası sonrası dereceye giren öğrenciler ile katılım sağlayan diğer öğrencilere Kaymakam Kıyıcı ile diğer protokol üyeleri tarafından madalya ile hediyeler verildi.


Güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Kaymakam Kıyıcı, projenin hazırlanması ve uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. - BİNGÖL

Bingöl, Solhan, Tenis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 12:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu
Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 15 kişi yaralandı İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor

Son Dakika Haberleri
18:59 Hataylılar yeni yılın ilk gününde güneşin tadını sahilde çıkardı - Son Dakika
18:58 İzmir 20 milyon tl'nin sahibi olan talihliyi arıyor - Son Dakika
18:55 Bursa uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
18:52 Kahramanmaraş'ta kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı - Son Dakika
18:49 Olimpiyat elemelerine katılacak kadın milli voleybolcular medya ile buluştu - Son Dakika
17:36 Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Son Dakika
17:22 Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 19:04:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Solhan'da tenis turnuvası final müsabakasıyla tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]