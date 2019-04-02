Solhan'da Toprak Kayması
1 saat önce
Solhan'da toprak kaymasıBİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesinde seçim günü yaşanan toprak kayması sonucu kapanan yolun açılmasıyla, sandıklar seçim kuruluna ulaştırıldığı öğrenildi.
Solhan
'da toprak kayması
BİNGÖL - Bingöl
'ün Solhan ilçesinde seçim günü yaşanan toprak kayması sonucu kapanan yolun açılmasıyla, sandıklar seçim kuruluna ulaştırıldığı öğrenildi.
Olay, Önceki günü Solhan ilçesi İnandık köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, köy yolunda yağış nedeniyle toprak kayması yaşandı. Yaşanan toprak kayması nedeniyle yol kapandı. Köye giden görevliler, oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından dönüşte, köy yolunun kapalı olması nedeniyle bir süre mahsur kaldı. Bölgeye iş makineleri gönderilerek, yol temizlenmesiyle geç saatlerde sandıklar ilçe seçim kuruluna ulaştırıldı.
Öteyandan aynı bölgede toprak kaymasının sık sık meydana geldiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:26 Kaynak: İHA
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