Solhan'da Toprak Kayması Sonucu Seçim Görevlileri Mahsur Kaldı
1 saat önce
BİNGÖL'ün Solhan ilçesine bağlı İnandık köyünde, toprak kayması nedeniyle mahsur kalan seçim görevlileri, ekiplerin çalışmaları sonucu yolun açılmasıyla, sandıkları ilçeye ulaştırdı.
BİNGÖL'ün Solhan
ilçesine bağlı İnandık köyünde, toprak kayması nedeniyle mahsur kalan seçim görevlileri, ekiplerin çalışmaları sonucu yolun açılmasıyla, sandıkları ilçeye ulaştırdı.
Solhan ilçesine bağlı İnandık köyünde 31 Mart Pazar günü meydana gelen toprak kayması sonucu ilçeye giden yol ulaşıma kapandı. Köylerde kullanılan oyları İlçe Seçim Kuruluna götürmek üzere yola çıkan seçim görevlileri, mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yolu açtı. Yolun açılmasıyla köydeki seçim görevlilerinin oy sandıklarını İlçe Seçim Kuruluna geç saatlerde ulaştırdığı öğrenildi.
- Bingöl
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:18 Kaynak: DHA
Dünyanın En Çok Kar Eden Şirketi Aramco Oldu
Fatih Altaylı, İsim İsim Sayıp Yeni Parti'yle İlgili Tarih Verdi
İbrahim Kalın'dan Sert Tepki: Kendilerini Avutuyorlar
Ekrem İmamoğlu'nun, İsmail Küçükkaya'ya Verdiği Cevap Sosyal Medyada Gündem Oldu