Son Dakika Haberleri: Solhan'da Toprak Kayması Sonucu Seçim Görevlileri Mahsur Kaldı

Solhan'da Toprak Kayması Sonucu Seçim Görevlileri Mahsur Kaldı

1 saat önce

BİNGÖL'ün Solhan ilçesine bağlı İnandık köyünde, toprak kayması nedeniyle mahsur kalan seçim görevlileri, ekiplerin çalışmaları sonucu yolun açılmasıyla, sandıkları ilçeye ulaştırdı.

Solhan'da Toprak Kayması Sonucu Seçim Görevlileri Mahsur Kaldı, System.String[]
BİNGÖL'ün Solhan ilçesine bağlı İnandık köyünde, toprak kayması nedeniyle mahsur kalan seçim görevlileri, ekiplerin çalışmaları sonucu yolun açılmasıyla, sandıkları ilçeye ulaştırdı.

Solhan ilçesine bağlı İnandık köyünde 31 Mart Pazar günü meydana gelen toprak kayması sonucu ilçeye giden yol ulaşıma kapandı. Köylerde kullanılan oyları İlçe Seçim Kuruluna götürmek üzere yola çıkan seçim görevlileri, mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yolu açtı. Yolun açılmasıyla köydeki seçim görevlilerinin oy sandıklarını İlçe Seçim Kuruluna geç saatlerde ulaştırdığı öğrenildi.

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:18 Kaynak: DHA

Bingöl, Solhan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın En Çok Kar Eden Şirketi Aramco Oldu Fatih Altaylı, İsim İsim Sayıp Yeni Parti'yle İlgili Tarih Verdi İbrahim Kalın'dan Sert Tepki: Kendilerini Avutuyorlar Ekrem İmamoğlu'nun, İsmail Küçükkaya'ya Verdiği Cevap Sosyal Medyada Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 12:25:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Solhan'da Toprak Kayması Sonucu Seçim Görevlileri Mahsur Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]