Son Dakika Haberleri: Solhan'da "Yerli Malımı Yemenle Paylaşıyorum" Etkinliği

Solhan'da "Yerli Malımı Yemenle Paylaşıyorum" Etkinliği

1 saat önce

Bingöl'ün Solhan ilçesinde "Yerli malımı Yemenle Paylaşıyorum" etkinliği düzenlendi.

Solhan'da
Bingöl'ün Solhan ilçesinde "Yerli malımı Yemenle Paylaşıyorum" etkinliği düzenlendi.

İlçede bulunan Şehit Kaymakam Ersin Ateş İlkokulunda öğretmen, öğrenci ve veliler yerli malı haftasında Yemenli ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için hazırladıkları ürünleri paylaştı. Hazırlanan ürünlerden elde edilecek gelirin Yemenlilere gönderileceği belirtildi.

Hazırladıkları ürünlerin gelirini Yemenli mazlumlara göndereceklerini ifade eden Okul Müdürü Ferhat Bayar, "Bu hafta ülke genelinde 'Yerli Malı Haftası' olarak kutlanıyor. Bizde bu yıl kendi sınıflarımızda bir şeyler tüketelim yerine farklı bir şey yapalım dedik. Öğretmen ve öğrencilerimizden gelen istek üzerine velilerimizle görüştük bir yardım çalışması yapalım dedik. Buradan elde edeceğimiz gelirle inşallah Yemenli mazlum kardeşlerimizin sıkıntılarını bir nebze olsun gidermeyi düşünüyoruz. Bizim amacımız tamamen mazlum kardeşlerimizin sıkıntılarına ortak olmak, bir nebze olsun giderebilmek. Biliyoruz yaptığımız bu çalışma ile sıkıntılarını gideremeyiz ama elimizden geldiğince destek olduğumuzu düşünüyoruz"dedi.

Etkinliğe Kaymakam Fatih Okumuş, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:18 Kaynak: İHA

Bingöl, Solhan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon'da Bir Öğretmen, Üzerinde Türk Bayrağı Olan Beşiktaş Formasını Ayaklar Altına Aldı CHP'nin İstanbul Adayını Açıklamasının Ardından AK Parti Harekete Geçiyor

Hukukçular, Papağanına İşkence Eden Murat Özdemir Hakkında Ne Dedi? Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Bulunan Aynes Gıda, Konkordato İlan Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:16:10. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Solhan'da "Yerli Malımı Yemenle Paylaşıyorum" Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]