"Solhan'daki öğretmenler ve eğitimciler" adlı kitap tanıtıldı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde daha önce görev yapan ve halen görevde olan bazı öğretmenlerin hayat hikayelerinin anlatıldığı "Solhan'daki öğretmenler ve eğitimciler" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde daha önce görev yapan ve halen görevde olan bazı öğretmenlerin hayat hikayelerinin anlatıldığı "Solhan'daki öğretmenler ve eğitimciler" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Solhan Hüseyin Artunç Mesleki Anadolu Lisesinde öğretmen Onur Çelik tarafından hazırlanan kitapta anlatılan öğretmenler, söz konusu kitabın tanıtım toplantısı için Solhan Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıda konuşan proje sorumlusu Çelik, ilçede görev yapan ve hala aktif olarak çalışan öğretmen ve eğitimcilerin bir arada bulunduğu bir biyografi ve gerçek yaşanmış hikayeleri içeren bir çalışmanın kitap haline getirildiğini söyledi.

Öğretmenlik mesleğinin kutsallığını gelecek nesillere aktarmak için böyle bir çalışma yaptığını anlatan Çelik, "Bu kitabın tüm giderleri yerel sponsorlar ve kitabı gönüllü destekleyenler tarafından karşılandı. Kitaptan elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi yetim ve öksüz öğrencilerin eğitimine harcanacak." dedi.

Eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Ziya Aydın da böyle bir proje için bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Aydın, "Ben aynı zamanda bu toprakların çocuğuyum. Solhanlıyım, Solhan'da okudum, öğretmenlik, idarecilik yaptım. Dolayısıyla bu salonu dolduran birçok arkadaşımla beraber çalıştım. Gerek Solhan'da Solhanlı çocuklara eğitim vererek, gerek Türkiye'nin çok değerli yerlerinde ülkemin çocuklarına hizmet veren, ebediyete intikal etmiş olan meslektaşlarımı bu vesileyle rahmetle anıyorum. Görevlerine devam etmekte olan kardeşlerime başarılar diliyorum. Benim gibi emekli olan meslektaşlarıma da sağlıklı ömür diliyorum." şeklinde konuştu.

Bir dönem Solhan'da öğretmenlik yapan Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi Emine Duman ise 28 yıl önce öğretmenlik mesleğine Solhan'da başladığını belirterek, kendisini yıllar sonra baba ocağına dönmüş gibi hissettiğini söyledi.

Öğretmenler, toplantının ardından daha önce görev yaptıkları okulları ziyaret edip, ilçeyi gezdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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