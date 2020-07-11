Solhan Spor, Alper Özdemir ile anlaştı - Son Dakika

Solhan Spor, Alper Özdemir ile anlaştı

Bingöl'ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, orta oyuncu Alper Özdemir ile anlaştığını açıkladı.

Bingöl'ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, orta oyuncu Alper Özdemir ile anlaştığını açıkladı.


Transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Efeler Ligi'nin yeni ekibi Solhan Spor, orta oyuncu Alper Özdemir ile anlaştı. Transfer çalışmalarının sonlarına geldiklerini belirten Solhan Spor Kulübü Başkanı Sebahatin İslamoğlu, "Yeni sezonda iyi bir kadro ile mücadele etmek için yaptığımız çalışmalar neticesinde transferlerimizi büyük ölçüde tamamladık. Kalan sporcular için yerli ve yabancı sporcularla görüşmelerimiz devam ediyor. Bugün yeni transferimiz Alper Özdemir ile anlaştığımızı açıklıyoruz. Sporcumuz ve kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BİNGÖL

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Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 17:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Solhan Spor, Alper Özdemir ile anlaştı - Son Dakika Spor
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