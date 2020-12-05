SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Ferhat Büyükpamukçu (xx)ARKASSPOR: Vinkelmüller (xxx), Efe (xxx), Mustafa Cengiz (xxx), Yiğit (xxx), Burak Güngör (xxx), Mustafa Koç (xxx), Bravo (xxx), Burak Çevik (xx), Çağatay (xxx), Matic (xx), Mirza (xxx)SOLHANSPOR: Koray (xx), Orçun (xx), Kuklinski (xxx), Hakan (xx), Krauchuk (xxx), Massari (xx), Burak (xx), Yusuf (xx), Muzaffer (x), Mert Nevzat (xx)SETLER: 25-19, 24-26, 25-16, 26-24
SÜRE: 123 dakika (27, 32, 27, 37)
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 19'uncu hafta mücadelesinde Arkasspor evinde Solhanspor'u 3-1 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-19, 24-26, 25-16 ve 26-24'lük skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Arkasspor 38 puana ulaşırken, Solhanspor 15 puanda kaldı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Solhanspor: 3-1 - Son Dakika Spor