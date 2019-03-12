Son Dakika Haberleri: Solhanspor'da Şevket Gökhan Öztürk Dönemi

Solhanspor'da Şevket Gökhan Öztürk Dönemi

1 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1.Ligi Erkekler B Grubunda mücadele eden Solhanspor, son olarak Beşiktaş Altyapısında görev yapan antrenör Şevket Gökhan Öztürk ile anlaşmaya vardı.

Solhanspor'da Şevket Gökhan Öztürk Dönemi, System.String[]
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 1.Ligi Erkekler B Grubunda mücadele eden Solhanspor, son olarak Beşiktaş Altyapısında görev yapan antrenör Şevket Gökhan Öztürk ile anlaşmaya vardı.

Solhanspor, TVF 1. Lig 21. haftasında takımdan ayrılan Hüseyin Düzceler'in yerine Beşiktaş Voleybol Altyapı takımlarında görev yapan Şevket Gökhan Öztürk ile anlaştı.

Solhanspor Kulübü Başkanı Ferhat Sönmez yaptığı açıklamada; "Sezon başında da talip olduğumuz fakat bazı nedenlerden dolayı transferi gerçekleşmeyen, geçen sezon Düzce Belediye Spor ile B Grubunda sadece 2 yenilgi alarak Play Offlara 1. Sırada yükselme başarısı gösteren, Play Off'larda bizimle aynı grupta mücadele eden Başantrenör Şevket Gökhan Öztürk artık Solhanspor'umuzda. Sezonun geri kalan kısmında takımımızın başında olacak yeni Başantrenörümüze gibi hoşgeldin diyor, Efeler Ligi yolunda başarılar diliyoruz"dedi. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:56 Kaynak: İHA

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