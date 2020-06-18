Solhanspor Erkek Voleybol Takımı, Hasan Kaan Kar'ı transfer etti

Voleybolda, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin yeni ekiplerinden Solhanspor, geçen sezon Haliliyespor'da oynayan orta oyuncu Hasan Kaan Kar ile anlaşmaya vardı.

Kulüp başkanı Sebahattin İslamoğlu, yaptığı açıklamada, takımı oluşturmak için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Antrenör Ahmet Reşat Arığ, Brezilyalı Matheus Krauchuk ve Galatasaray'dan pasör Muzaffer Yönet'i renklerine bağladıklarını anımsatan İslamoğlu, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşanan deprem ile Solhan ilçesinin Arakonak beldesinde meydana gelen sel felaketinden dolayı üzüntü duyduklarını aktardı.

İslamoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Karlıova ve Yedisu ilçelerimizde meydana gelen depremde şehit olan güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da şifa diliyorum. Milletimize geçmiş olsun. Akabinde Solhan ilçemize bağlı Arakonak beldemizde sel meydana geldi. Çok şükür can kaybı yok ama ağır hasarlar meydana geldi, hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu sebeplerden dolayı transferlerimizi açıklamaya kısa bir ara vermiştik. Bugün yeni transferimiz orta oyuncu Hasan Kaan Kar ile anlaştığımızı da duyuruyoruz. Oyuncumuz ve kulübümüz için bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum."