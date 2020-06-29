Solhanspor Erkek Voleybol Takımı'nda iç transfer

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Solhanspor, iç transferde smaçör Muhammed Delibaş ile anlaştı.

Kulüp başkanı Sebahattin İslamoğlu, yaptığı açıklamada, yoğun transfer çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirtti.

Bugüne kadar 10 transfer yaptıklarını aktaran İslamoğlu, şöyle konuştu:

"Efeler Ligi 2020-2021 sezonu hazırlıklarımız kapsamında libero, pasör ve pasör çaprazı transferlerimizi

tamamlamıştık. Diğer mevkiler için de transfer çalışmalarımız devam

ediyor. Geçen sezon başarımıza katkı sunan ekibimizden Burak Hazırol'dan

sonra smaçör Muhammed Delibaş ile de anlaşarak ikinci iç transferimizi

gerçekleştirdik. Sporcularımız ve kulübümüz için hayırlı olmasını

diliyorum."

Yeşil-beyazlılar, daha önce antrenör Ahmet Reşat Arığ'ın yanı sıra Brezilyalı Matheus Krauchuk, Belaruslu Pavel Kuklinski, Muzaffer Yönet, Hasan Kaan Kar, Mert Nevzat Güneş, Orçun Ergün, Ali İhsan Heper ve Burak Hazırol ile anlaştığını duyurmuştu.