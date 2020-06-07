Solhanspor Erkek Voleybol Takımı'nın yeni antrenörü Ahmet Reşat Arığ oldu

Efeler Ligi'nin yeni temsilcisi Solhanspor'da antrenörlük görevine Ahmet Reşat Arığ getirildi.

Bingöl iline bağlı Solhan ilçesinin temsilcisi Solhanspor'da daha önce anlaşma sağlanan Ahmet Reşat Arığ için imza töreni düzenlendi.

Bir kafede gerçekleştirilen törende konuşan kulüp başkanı Sebahattin İslamoğlu, bir sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıkan Solhanspor'un Efeler Ligi'nde mücadele edecek olmasından dolayı ilçe halkı olarak gurur duyduklarını söyledi.

Takımın başarısında emeği geçenlere teşekkür eden İslamoğlu, "Voleybol Anadolu'da bir başka güzeldir. Biz de bu güzelliği sürdürmek için 7'den 77'ye hep beraber maddi manevi mücadele ediyoruz. Yeni sezon öncesi hocamız Sayın Ahmet Reşat Arığ ile anlaşarak yola çıktık. Kendisine, bizlerle bu heyecana katılıp, yolumuzda öncü olacağı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Antrenör Arığ ise Efeler Ligi'ne ilk defa çıkan bir takımı çalıştıracak olmaktan onur duyduğunu dile getirdi.

Resmi imza atmak için Solhan'da bulunduğunu aktaran Arığ, "Daha önce belediye takımlarında görev aldım. Tabii ki şehrin heyecanını ben de yaşıyorum. Benim için de yeni bir heyecan. Kariyerimde birçok takımda antrenörlük yaptım ama inşallah buradaki insanların beklentisini, 20 bin kişilik bir şehrin heyecanını beraber yaşayıp, üst seviyelerde Efeler Ligi'nde mücadele edeceğiz. Takımı Avrupa'ya taşıma hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.