Solhanspor Erkek Voleybol Takımı sağlık kontrolünden geçti

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi takımlarından Solhanspor'da teknik heyet ile oyuncular sağlık kontrolünden geçirildi.

Bingöl Devlet Hastanesine gelen oyuncular ile teknik heyetin, yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri yapıldı.

Yeni tip korononavirüs (Kovid-19) testleri yapılan ve kan değerlerine bakılan sporcular, kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve dahiliye bölümlerinde muayene edildi.

Antrenör Ahmet Reşat Arığ, sağlık taramasının ardından yeni sezon hazırlıklarına başlayacaklarını söyledi.

Yapılan kontrollerde sporcularında herhangi bir sağlık probleminin görülmediğini aktaran Arığ, "Öcelikle Kovid-19 testi olduk. Çok şükür bütün sporcularımız ve teknik heyet ile çalışanlarımızın sonuçları negatif çıktı. Kan ve performans testlerini yaptık. Genel muayenelerden sonra sezonun ilk antrenmanını Solhan'da yapacağız. Tüm takımlara hayırlı sezonlar ve seyircili bir lig diliyorum." diye konuştu.

Takım kaptanı Orçun Ergün ise takım arkadaşları Brezilyalı Matheus Krauchuk, Belaruslu Pavel Kuklinski, Muzaffer Yönet, Hasan Kaan Kar, Mert Nevzat Güneş, Ali İhsan Heper, Muhammet Delibaş, Mustafa Altay Demirci, Alper Özdemir ve Serhat Fatih Uzun ile hastaneye geldiklerini aktardı.

Solhan ve Bingöl'de çok sıcak karşılandıklarını aktaran Ergün, "Güzel bir sezon olmasını diliyorum. Bingöl ve Solhan halkını yanımızda görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.