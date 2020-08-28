Solhanspor Kulübü'nün yeni başkanı Ziya Sözen oldu

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden erkek voleybol takımına sahip Solhanspor Kulübü başkanlığına Ziya Sözen seçildi.

Solhanspor'un ilçedeki bir tesiste olağanüstü gerçekleşen genel kurulunda tek aday olan Sözen, kulübün yeni başkanı oldu.

Sözen, genel kurulun ardından yaptığı konuşmada, kendisini başkanlık görevine layık görenlere teşekkür etti.

Daha önce destekçisi olduğu Solhanspor'un büyük bir sorumluluk ile yöneticisi olduğunu belirten Sözen, "Solhanspor için de en iyisini yapma gayretinde olacağız. Bu görev bize tevdi edildiğinde asla Solhanspor ile fedakar ve cefakar taraftarını yalnız bırakmazdık. Bu doğrultuda bu görevi bir borç bilerek üstlendik." ifadelerini kullandı.

"Sporda başarıyı yakalamaya çalışırken Türkiye'nin en centilmen takımı olmaya da aday olacağız." diyen Sözen, her ferdin gelip rahatlıkla güven içinde maç izleyebileceği bir ortam yaratmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti.

Sözen, kulübü şeffaf yönetim anlayışı ile idare edeceklerini, şeffaflık ilkesinden ödün vermeden her ayın sonunda mali tablolarını kamuoyu ile paylaşacaklarını ve herkesin güven duyacağı bir kulüp ve yönetim olmak için hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda davranacaklarını ifade etti.

Solhan'ın salon kriterlerinin Efeler Ligi'ne uygun olmamasından dolayı maçların Bingöl'de oynanacağını anımsatan Sözen, şöyle konuştu:

"Ancak salonun yapılması için çalışmalar devam ediyor. Bu konuda AK Parti Genel Başkan Yardımcı Sayın Cevdet Yılmaz ve Bingöl Milletvekili Sayın Feyzi Berdibek ve önceki dönem yönetim kurulumuz tarafından gerekli girişimler yapıldı ve takip edilmektedir."

Sözen, Solhanspor'a bugüne kadar katkı sunan, emek veren ve desteklerini esirgemeyen başta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Vali Kadir Ekinci, Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, eki kulüp yönetimine ve taraftarlara teşekkür etti.