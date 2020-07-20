Solhanspor, Serhat Fatih Uzun ile anlaştı - Son Dakika

Solhanspor, Serhat Fatih Uzun ile anlaştı

Kulüp başkanı Sebahattin İslamoğlu, yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamladıklarını belirtti.

Kulüp başkanı Sebahattin İslamoğlu, yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamladıklarını belirtti.

Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler


Bugüne kadar antrenör ile 11 oyuncu transfer ettiklerini ifade eden İslamoğlu, şunları kaydetti:


"Yeni sezonda iyi bir kadro ile mücadele etmek için yaptığımız çalışmalar neticesinde transferlerimizi büyük ölçüde tamamladık. Son olarak orta oyuncu Serhat Fatih Uzun ile anlaştık. Sporcumuzun kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık taraması yapıldıktan sonra çalışmalara başlanacak. Sezonun hayırlı ve sıkıntısız geçmesini diliyor, kulüplerimize başarılar diliyorum."


Yeşil-beyazlılar, daha önce antrenör Ahmet Reşat Arığ'ın yanı sıra Brezilyalı Matheus Krauchuk, Belaruslu Pavel Kuklinski, Muzaffer Yönet, Hasan Kaan Kar, Mert Nevzat Güneş, Orçun Ergün, Ali İhsan Heper, Burak Hazırol, Muhammet Delibaş ve Alper Özdemir ile anlaştığını duyurmuştu.


Fatih Uzun, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 18:26 

Son Dakika Spor Solhanspor, Serhat Fatih Uzun ile anlaştı - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

23:50 Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı 23:37 Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü 23:19 Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler 23:13 Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 22:00 İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi 20:48 Belçika'da yaz rehaveti vaka sayısının artmasına neden oldu 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 18:04 KKTC'de yayın yapan "Avrupa" gazetesinden Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde küstah manşet 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:37 Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
23:50
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
23:37
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
23:19
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
23:13
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi
22:00
Belçika'da yaz rehaveti vaka sayısının artmasına neden oldu
20:48
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
18:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 01:14:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Solhanspor, Serhat Fatih Uzun ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]