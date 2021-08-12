Üye Girişi
Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki çalışmalar Aratos'un anıt mezarının bulunmasına yoğunlaştırıldı - Son Dakika

Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki çalışmalar Aratos'un anıt mezarının bulunmasına yoğunlaştırıldı

12.08.2021 11:01

Mersin'de, Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılarda, Helenistik Dönem'in ünlü gök bilimcisi ve şairi Aratos'un anıt mezarının tüm hatlarıyla ortaya çıkarılmasına ağırlık verildi.

Mersin'de, Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılarda, Helenistik Dönem'in ünlü gök bilimcisi ve şairi Aratos'un anıt mezarının tüm hatlarıyla ortaya çıkarılmasına ağırlık verildi.

Milattan sonra 2. ve 3. yüzyılların önemli limanlarından biri olan, binlerce yıllık sütunları günümüze kadar korunan Mezitli ilçesindeki antik kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğündeki arkeolojik çalışmalara yeniden başlandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığındaki 10 kişilik ekiple yürütülen kazılar, Helenistik dönemin ünlü şairi ve gök bilimci Aratos'un anıt mezarının bulunduğu değerlendirilen, sütunlu caddenin yanındaki alanda yoğunlaştırıldı.

Yağcı, AA muhabirine, Aratos'un, filozof, matematikçi ve astronom kimliğiyle de öne çıktığını belirterek, "Aratos, kendi döneminin en ünlüleri arasında. Bu ününü de günümüze kadar sürdüren önemli bir kişi. Astronominin babası ve şair, ayrıca da Soli doğumlu. Aratos, Orta Makedonya'daki Pella'da ölse de buranın doğum yeri olması dolayısıyla bir anıt mezar yapılmış. Bu nedenle önemli bir anıt. Bir yerde de aidiyet duygusunu gösteriyor ve bu duyguyla günümüze bir mesaj veriyor." dedi.

"Gravürler içerisinde bir lahit olduğu gözüküyor"

Anıt mezarın yerinin bulunması sürecine de değinen Yağcı, "Anıt mezar, 19. yüzyılın gezginlerince fark edildikten sonra uzun yıllar toprak altında kalmış. Gravürler içerisinde lahit olduğu gözüküyor. Bu nedenle de paleograf Victor Langlois tarafından Aratos'un mezarı olarak adlandırılmış. Sonrasında da Ghevont Alishan tarafından mezarının yeri ölçekli plan üzerinde işaretlenmiş. Burası krater görünümlü bir yer, anıtsal bir yapı. Sembolik bir anlamı var. Fonksiyonel olarak çok pratik bir bina değil ama anıtsal ve sembolik öne taşıyor. Amaç öncelikli olarak burayı restore etmek." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yağcı, Soli Pompeipolis Antik Kenti ile anıt mezarı bir bütün halinde arkeoloji dünyasına kazandırmayı istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Soli Pompeiopolis, Helenistik Dönem'de en parlak zamanını yaşamış, zengin bir kent. Roma Dönemi'nde de bu gelişmiş kent özelliğini sürdürmüş. Özellikle 2. ve 3. yüzyıldan kalan anıtsal bir sütunlu caddesi var ve limana bağlanıyor. Bu özelliğiyle Doğu Akdeniz için çok önemli bir liman kenti. Biz bu bütünlüğü açığa çıkarmak istiyoruz. Birtakım kamulaştırmalarla bu anıtsal yapılar arasındaki bağlantıları kurmak ve burayı gezilebilir hale getirmek istiyoruz. Kazının da amacı bu."

Anıt mezarın bulunması için başlatılan çalışmaların arkeoloji dünyasına heyecan getirdiğini aktaran Yağcı, "Bu kazı sezonunda biz Aratos'un mezarı üzerinde yoğunlaştık. Amacımız, 19. yüzyıl gezginlerince Aratos'un anıtsal mezarı olarak adlandırılan bu yapının gerçek niteliğinin ortaya çıkarılması ve arkeolojik olarak kazının bitirilmesi. Restorasyon ve restitüsyon projelerini hazırlanıp burayı dünya çapında bir ziyaret merkezi haline getirmek istiyoruz." dedi.

"Yapının ilk olarak bilgisayar ortamında tamamlanması amaçlanıyor"

Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan da çalışmaları eylül ayına kadar sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek, yapının hem planını hem de üst cephesini anlamak için içerisindeki taşları çıkardıklarını söyledi.

Çalışmanın, olası bir restorasyona da faydalı olacağına işaret eden Kaplan, "Çıkarılan taşları önce numaralandırıyoruz, ardından da numarasına göre taş tarlasına kaldırıyoruz. Bunların hepsi restorasyonun altyapı çalışmalarını oluşturuyor. Bundan sonraki süreçte ele geçirilen verilerden yola çıkılarak yapının ilk olarak bilgisayar ortamında tamamlanması amaçlanıyor. Ardından da eldeki veriler uygun olursa biz yapıyı restore etmeyi planlıyoruz." dedi.

Kaplan, antik kent, sütunlu cadde ve limanı bir bütün olarak ele aldıklarını ifade ederek, Aratos'un anıt mezarının da bu bütünün bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.

Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki çalışmalar Aratos'un anıt mezarının bulunmasına yoğunlaştırıldı
Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki çalışmalar Aratos'un anıt mezarının bulunmasına yoğunlaştırıldı
Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki çalışmalar Aratos'un anıt mezarının bulunmasına yoğunlaştırıldı
Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki çalışmalar Aratos'un anıt mezarının bulunmasına yoğunlaştırıldı

Helenistik, Arkeoloji, Edebiyat, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki çalışmalar Aratos'un anıt mezarının bulunmasına yoğunlaştırıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Suriyeli grupla çıkan kavgada öldürülen Emirhan hakkında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik: Suçlular cezasını çekecek 12:07 Suriyeli grupla çıkan kavgada öldürülen Emirhan hakkında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik: Suçlular cezasını çekecek 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı 11:57 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı Gaz ağrısı şüphesiyle hastaneye gidip, safra kanalından 50 tane taş çıkardı 11:55 Gaz ağrısı şüphesiyle hastaneye gidip, safra kanalından 50 tane taş çıkardı
Kız yurduna karşı cinsel içerikli hareket yapan gence sokak ortasında meydan dayağı atıldı 11:39 Kız yurduna karşı cinsel içerikli hareket yapan gence sokak ortasında meydan dayağı atıldı Sezon açılışı öncesi Fenerbahçe'de büyük talihsizlik! Pelkas'ın antrenmanda omzu çıktı 11:36 Sezon açılışı öncesi Fenerbahçe'de büyük talihsizlik! Pelkas'ın antrenmanda omzu çıktı 5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı 11:14 5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı
Belediye başkanı tarafından ısırılan olimpiyat madalyası değiştirilecek 10:42 Belediye başkanı tarafından ısırılan olimpiyat madalyası değiştirilecek Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi 10:14 Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi

Son Dakika Haberleri
12:21 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sonrası korkutan görüntüler! Kadın tomruklar arasında kurtarılmayı bekledi
12:05 Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı
11:57 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı
11:54 Gaz ağrısı şüphesiyle hastaneye gidip, safra kanalından 50 tane taş çıkardı
11:36 Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?
11:35 Sezon açılışı öncesi Fenerbahçe'de büyük talihsizlik! Pelkas'ın antrenmanda omzu çıktı
11:31 Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın
11:15 Dolar düşüşte! Bugün 8,58'den işlem görüyor
10:54 Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor
10:47 Cumhurbaşkanı, bizzat açıkladı! Bu yıl Giresun fındığı 27 liradan, levant fındık 26,5 liradan alınacak
Görüntü yine selin yıkıma uğrattığı Bozkurt'tan! Tomruklar arasında kurtarılmayı bekledi Görüntü yine selin yıkıma uğrattığı Bozkurt'tan! Tomruklar arasında kurtarılmayı bekledi         
12:10
Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı Aç kalan ayı ahırda dehşet yarattı! Bir buzağıyı parçaladı, diğerini kaçırdı         
12:05
Son Dakika: Hükümet memurlar için zam teklifini sundu: 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 6 artı enflasyon farkı Son Dakika: Hükümet memurlar için zam teklifini sundu: 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 6 artı enflasyon farkı         
11:56
Düğünde çıkan kavganın bilançosu ağır oldu! Düğünde çıkan kavganın bilançosu ağır oldu!         
11:43
Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?         
11:36
Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın Ali Küçükbalçık'tan eşi Kibariye'nin doğum gününe özel romantik paylaşım: İyi ki benim hanım ağamsın         
11:32
Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı Son Dakika:15 gündür devam eden orman yangınlarının tümü kontrol altına alındı         
10:55
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu         
10:40
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık         
09:56
Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı         
09:12
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!         
08:47
Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı         
23:55
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti         
19:39
Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı         
17:28
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 12:24:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki çalışmalar Aratos'un anıt mezarının bulunmasına yoğunlaştırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement