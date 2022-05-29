Solingen'de 29 yıl önce düzenlenen ırkçı saldırıda yaşamını yitirenler anıldı

Almanya'nın Solingen kentinde, 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk için yakılan evin önünde anma töreni yapıldı.

Törene, Untere Werner Caddesi üzerindeki evlerinde 29 yıl önce yaşanan faciada 5 aile ferdini yitiren anne Mevlüde Genç ile baba Durmuş Genç'in yanı sıra yaşamını yitirenlerin yakınları ile yetkililer katıldı.

Solingen Belediyesi öncülüğünde organize edilen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, burada yaptığı konuşmada, ırkçı saldırıda yaşamını yitirenlerin isimlerini okuyarak, onları rahmetle andıklarını söyledi.

Karaarslan, şu ifadeleri kullandı:

"Hepiniz çok iyi biliyorsunuz, yangında 2 kızı, 2 torunu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde anne ve Genç ailesinin diğer tüm fertleri, kundaklamanın ilk gününde, acıları çok tazeyken dahi daima sevgi ve saygı dilini kullandı, yüreklerinde asla nefret ve düşmanlığa yer vermedi, şiddeti değil barışı teşvik etti, hoşgörü içinde bir arada yaşama çağrısında bulundu ve gerçekten eşine az rastlanır bir sağduyu örneği gösterdi. Çünkü bir daha başka canlar yanmasın istediler çünkü ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı en doğru cevabın bu olduğunu biliyorlardı."

Solingen faciasının 29 yıl sonrasında Almanya'da başka ırkçı saldırılar da yaşandığını hatırlatan Karaarslan, şunları kaydetti:

"Solingen'den sonra NSU cinayetleri, Lugwigshafen ve Hanau dahil olmak üzere bugüne kadar 50'den fazla insanımız ırkçı saldırılarda hayatlarını kaybetti. Hala camilerimize yönelik çeşitli saldırılar da yaşanmakta. Sayın Angela Merkel'in dediği gibi 'ırkçılık bir zehirdir'. Bu zehrin kangren olmadan toplumun bünyesinden atılması ise topyekün ve sürekli bir çaba gösterilmesini zorunlu kılmaktadır. Sadece her cinayetten sonra faillerin yakalanmasına yönelik çabalar ve hayatını kaybedenlere taziyede bulunulması veya faciaların yıl dönümlerinin anılması, sorunu ortadan kaldırmamaktadır.

Irkçılığı ve yabancı düşmanlığını yaratan siyasi ve sosyal iklimin köklü bir biçimde değişmesi, terör saldırılarının irdelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Almanya'daki Türklerin, kendilerini tam anlamıyla evlerinde hissetmeleri, tedirginlik yaşamamaları her iki ülkenin ve toplumun ortak hedefidir."

Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach da 1993'te Solingen'de 5 kişinin katledilmesiyle büyük bir suç işlendiğini, bu vahim olayın üzüntüsünü yakından hissettiklerini belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Çevre sakinleri ile çeşitli dernek temsilcilerinin katıldığı törende, Solingen katliamında hayatını kaybedenler için ırkçılık karşıtı anıtın önüne çiçekler konularak saygı duruşunda bulunuldu, hep birlikte dualar edildi.

Failler, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde, 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çektikten sonra serbest bırakıldı.

Failler, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.