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Solingen faciasında hayatını kaybedenler, Amasya'daki kabirleri başında anıldı - Son Dakika

Solingen faciasında hayatını kaybedenler, Amasya'daki kabirleri başında anıldı

29.05.2021 18:35
Solingen faciasında hayatını kaybedenler, Amasya'daki kabirleri başında anıldı, System.String[]

Almanya'nın Solingen kentinde 1993 yılındaki ırkçı saldırıda ölen Genç ailesinin 5 üyesi, Amasya'nın Taşova ilçesinde kabirleri başında anıldı.

Almanya'nın Solingen kentinde 1993 yılındaki ırkçı saldırıda ölen Genç ailesinin 5 üyesi, Amasya'nın Taşova ilçesinde kabirleri başında anıldı.

Anma programına katılan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, gazetecilere, Solingen'deki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

İlçede iki torunu, iki kızı ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde ve Durmuş Genç çiftinin yaşadığını belirten Eren, aileye ziyarette bulunduklarını söyledi.

Son yıllarda Avrupa'da ırkçılığın ve İslam düşmanlığının giderek arttığının görüldüğünü dile getiren Eren, "Bu tür sembol olaylar, facialar, farkındalığın artması için çok önemli. Irkçı kundaklaması neticesinde hayatını kaybeden insanların hatırası her yıl yaşatılmaya çalışılıyor. Solingen'de de anmalar yapılıyor. Biz bu yıl buradaki anma programına katıldık." dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarına gerek bireysel gerekse kurumsal hukuki destek verdiklerini anlatan Eren, şöyle devam etti:

"Ama en önemlisi toplumsal reaksiyonumuz. Gerek Avrupa'da gerekse Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızın Avrupa'da yaşayan Türklere karşı yaşanan elim olayları unutmaması ve güçlü şekilde kınaması çok önemli. Mevlüde teyzemizin ve Durmuş amcamızın vakur, Avrupa'ya ve Türkiye'ye örnek olan tavırlarından ders çıkartmamız gerek. Bu yıl Ankara Ulus Meydanı'nda 28 yıl evvel yakılan evin bir benzerini yaptırdık ve yanına da bir ekran koyduk. Oradan geçen vatandaşlarımız Solingen yazısını, ekrandan neler olup bittiği görüyor ve içlerinden geçen hissiyatlarını yazıyorlar. Bu evimiz bir hafta açık kalacak. Bu evimizi ziyaret ederek Solingen'de neler olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Rabbim bir daha bu acıları yaşatmasın."

Eren, olayın o dönem özellikle Almanya'da büyük infial yaratan, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonra en büyük toplumsal facia olduğuna dikkati çekerek, "Maalesef 2000'li yıllardan sonra 8 vatandaşımızı kaybettiğimiz cinayetler ile geçen sene yaşanan Haneu katliamı ve zaman zaman Avrupa'nın farklı yerlerinde Türklere yapılan ırkçı saldırıların arttığını görüyoruz. Aslında 28 yıldan bugüne değişen bir şey yok. Solingen faciasını Rabb'im bir daha yaşatmasın, çok elim bir hadise idi. Avrupa'da yıldan yıla bizim raporlarımıza da yansıyan artışlar bizi hem üzüyor hem de daha çok tedbir almamız konusunda bizleri uyarıyor. Bu konuda da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da Genç ailesini ziyaret etti. Sarı, Mevlüde Genç ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'ı telefonda görüntülü görüştürdü.

Mevlüde Genç, "Allah'ım böyle olayları kimselere göstermesin. Acı çekmesi zor. Kendimizi, insanlığımızı, sevgiyi bilelim, hoşgörülü olalım." diye konuştu.

Solingen'de 29 Mayıs 1993'te yaşanan neo-Nazi ırkçı kundaklama sonucunda aynı aileden 4'ü çocuk yaşta olmak üzere, 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Solingen faciasında hayatını kaybedenler, Amasya'daki kabirleri başında anıldı
Solingen faciasında hayatını kaybedenler, Amasya'daki kabirleri başında anıldı
Solingen faciasında hayatını kaybedenler, Amasya'daki kabirleri başında anıldı
Solingen faciasında hayatını kaybedenler, Amasya'daki kabirleri başında anıldı
Solingen faciasında hayatını kaybedenler, Amasya'daki kabirleri başında anıldı

Abdullah Eren, Solingen, Almanya, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Solingen faciasında hayatını kaybedenler, Amasya'daki kabirleri başında anıldı - Son Dakika


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