Solingen faciasının 29. yılında kurbanlar mezarları başında anıldı - Son Dakika
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Solingen faciasının 29. yılında kurbanlar mezarları başında anıldı

29.05.2022 19:55
Solingen faciasının 29. yılında kurbanlar mezarları başında anıldı

Almanya'nın Solingen kentinde 1993 yılındaki ırkçı saldırıda ölen Genç ailesinin beş üyesi Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarları başında anıldı.

Almanya'nın Solingen kentinde 1993 yılındaki ırkçı saldırıda ölen Genç ailesinin beş üyesi Amasya'nın Taşova ilçesindeki mezarları başında anıldı.

Mercimek köyünde, Solingen'deki kundaklamada hayatını kaybeden Gürsün İnce, Hatice, Hülya, Saime Genç ile Gülistan Öztürk için anma töreni düzenlendi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, yaşanan olaydan dolayı aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

Genç ailesinin 29 yıl önce yabancı düşmanlığı ve ırkçı saldırılar karşısında bir katliama tanık olduğunu dile getiren Masatlı, "Bizler bu katliamda beş canımızı kaybettik. O zaman anlaşıldı insanlığın ne duruma geldiği. İnsanların insanlarla ilgili ne düşünceler içerisinde olduğunu bir kez daha göstermiş oldular." dedi.

Masatlı, yaşanan acı sonrası Genç ailesinin sokaklara çıkan Türk vatandaşlarını metanetle teskin edip, oluşacak taşkınlıkları önlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Acıyı onlar yaşadı ve yine o acının peşinden gelebilecek taşkınlığı da onlar önlediler. Bizim dinimizde ve geleneğimizde kan kanla yıkanmaz, kanı kanla yıkamaya devam edersek bu kan hiçbir zaman bitmez. Onlarda bu güzelliğini ve hoş görülüğünü, bu barışa ve sükunete vermiş olduğu önemin kanıtı olarak gelin Almanya'da ve dünyanın her tarafında kardeşçe birlikte yaşayalım mesajını verdiler ve halen o mesajı vermeye çalışıyorlar. Özellikle Almanya'nın şunu unutmaması gerekir. Almanya yerle bir olmuş iken yurdumun güzel insanları oraya gittiler ve oranın imarında, gelişiminde, dönüşümünde her tür katkıyı sundular."

Vali Masatlı, daha sonra 1993 yılında Almanya'nın Solingen kentinde iki kızı ve torunlarını kundaklama sonrası kaybeden Mevlüde Genç ile telefonda görüntülü görüşerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını iletti.

Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus ise Avrupa'da hemen her gün iki ırkçı ve İslamafobik olayla karşılaştıklarını söyledi.

Turus, Genç ailesine başsağlığı dileyerek, "Keşke Solingen olayından sonra 'böyle olaylar yaşanmadı' diyebilsem maalesef yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Avrupa'da hemen her gün iki ırkçı ve İslamafobik olayla karşılaşıyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için dua ediyoruz." dedi.

Daha sonra heyet ve beraberindekiler mezarlığı ziyaret etti, Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinden sonra mezarlara karanfil bırakıldı.

Solingen'de 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin evi kundaklanmış, yangında Gürsün İnce, Hatice, Hülya ve Saime Genç ile Gülistan Öztürk hayatını kaybetmişti. Genç ailesinin 5 üyesi Taşova'nın Mercimek köyünde toprağa verilmişti.

Solingen faciasının 29. yılında kurbanlar mezarları başında anıldı
Solingen faciasının 29. yılında kurbanlar mezarları başında anıldı
Solingen faciasının 29. yılında kurbanlar mezarları başında anıldı
Solingen faciasının 29. yılında kurbanlar mezarları başında anıldı

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Solingen katliamının 29. yılında kurbanlar anıldı Solingen katliamının 29. yılında kurbanlar anıldı Solingen'de 29 yıl önce düzenlenen ırkçı saldırıda yaşamını yitirenler anıldı Solingen'de 29 yıl önce düzenlenen ırkçı saldırıda yaşamını yitirenler anıldı
Kaynak: AA

Solingen, Almanya, Taşova, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Solingen faciasının 29. yılında kurbanlar mezarları başında anıldı - Son Dakika


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