Solingen katliamı 26. yılında anıldı

Almanya'nın Solingen kentinde beş Türk'ün hayatını kaybettiği ırkçı saldırının 26'ıncı yıl dönümü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.

Almanya'nın Solingen kentinde beş Türk'ün hayatını kaybettiği ırkçı saldırının 26'ıncı yıl dönümü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi.



Solingen katliamının 26. yıl dönümü dolayısıyla anma etkinlikleri düzenlendi. Neo-Nazi 4 alman genç tarafından kundaklanan evde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreninin ilki Solingen Belediyesi tarafından Mildred Scheel Meslek Okulunda düzenlendi. Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach burada yaptığı konuşmada, "29 Mayıs günü kundaklamanın anma günüdür. 1993 yılında Solingen'de gerçekleşen emsalsiz bir suçun günü. Bu cinayet inanması imkansız gibi gelen bir olaydı. İki genç kadın ve üç kız çocuğu aşırı sağcı ve ırkçılar tarafından öldürülmüşlerdi" dedi. Kurzbah, "Failler suçsuz insanları seçip onların hayatına son vermişlerdi. Bir gece ansızın o evi ateşe vermişlerdi çünkü onlar göçmendi, biraz da farklıydılar" diye konuştu.



Genç ailesinin maruz kaldığı şiddete tarif edilmez bir güç ile karşı durmayı başardığını söyleyen Kurzbah, "Mevlüde Genç, henüz felaketin etkisi altındayken 'gelin dost olalım' çağrısı yapmıştı. Solingen halkına onun mesajı buydu. Bugün anma töreninde Mevlüde ve Durmuş Genç Solingen'de değiller. Onlar bugün Türkiye'de yakınlarının mezarı başındalar" şeklinde konuştu.



Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel, anma töreninde yaptığı konuşmada, "Genç ailesi telafisi mümkün olmayan büyük acılara rağmen düşmanlık ve intikam hislerine kapılmadılar. O en zor günde infial ve öfke içindeki Türk toplumunun yatıştırılmasında büyük rol oynadılar. Daima Anadolu insanının bilgeliği ve metanetiyle sağduyulu bir yaklaşımla hareket ettiler. Acılarını içine gömüp Türk ve Almanların barış ve kardeşlik içinde yaşaması mesajı verdiler" dedi. Solingen Almanya'daki ne ilk nede son saldırıydı diyen Gürel, "Mölln, Rostock, Heuerswerde, ve kayda geçmemiş ırkçı saldırılarda birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Irkçı NSU terör örgütü 8'i Türk 10 kişiyi öldürdü. Davası sonuçlandı ama davanın arka planı tam olarak aydınlatılmadı" şeklinde konuştu. Gürel, "Almanya'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığı ne yazık ki hep gündemimizde kaldı. Camilerimize saldırılar da devam ediyor. Güçlenen sağ popülizm Müslümanları ve göçmen kökenlileri endişelendiriyor. İşte bu yüzden iki ülkenin bu çarpık zihniyete karşı ortak mücadele vermesi gerekiyor" dedi.



Anma töreninin ardından ırkçılık karşıtı anıtın önünde çiçekler konuldu ve Kuran-ı Kerim okundu. Daha sonra Untere Werner Caddesi üzerindeki yakılan evin önünde düzenlenen ikinci törene Genç ailesinin diğer bireyleri, çevrede yaşayan Türk ve Almanlar katıldı. Anma törenine Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve dini kuruluşların temsilcileri katıldı.



29 Mayıs 1993 tarihinde gerçekleşen ırkçı saldırıda, Hülya Genç (9), Gülistan Öztürk (12) ve Hatice Genç (18) olay mahallinde hayatını kaybetmiş. Gürsün İnce (27) ve Saime Genç (4) ise yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti. Olaydan sonra yakalanan saldırganlar yargılanmış, 4 aşırı sağcı genç çeşitli hapis cezaları almıştı. Saldırganların ikisi ise iyi halden serbest bırakıldı. 1995 yılında cinayetten suçlu bulunan failler cezalarını çektikten sonra tahliye edilmişti. - SOLINGEN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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