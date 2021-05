Solingen katliamının 28. yılında kurbanlar anıldı - Son Dakika

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk için anma töreni yapıldı.

Untere Werner Caddesi üzerindeki evlerinde 28 yıl önce yaşanan faciada 5 aile ferdini yitiren anne Mevlüde Genç ile baba Durmuş Genç'in Türkiye'de olması nedeniyle katılmadığı törene katliamda yaşamını yitirenlerin yakınları ile yetkililer katıldı.

Solingen Belediyesinin organize ettiği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralının uygulandığı anma töreninde, kundaklanan evin bulunduğu yerdeki anıtın önünde Kur'an-ı Kerim okundu.

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul milletvekili Zafer Sıraya, törende yaptığı konuşmada, ırkçı saldırıda yaşamını yitiren Genç ailesi fertlerini saygı ve rahmetle andı.

Sırakaya, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu gerçekleştirilen ilk saldırı değildi maalesef. 1984 yılından 2020 yılına kadar geçen 36 yıllık süreç içerisinde 19 vatandaşımız kundaklama, 12 vatandaşımız ise vurularak hayatını kaybetti. 2000 ile 2007 yılları arasında NSU cinayetlerinde 8'i Türk olmak üzere 10 göçmen kökenli insan defnedildi. Hanau'da Şubat 2020'de ise 4'ü Türk olmak üzere 9 insan katledildi. Süreç içerisinde bakıldığı zaman ırkçılığın çirkin yüzünü hiçbir zaman kaybetmediğini ama hep insan hayatına kastettiğini gördük. Bütün bu süreçler en başta demokrasiyi, birlikte yaşamı, beraberliği hedef alıyor, barışı ve insanlığı hedef alıyor. Herkesin çok daha gür bir sesle her türlü nefret suçuna, her türlü ayrımcılığa, her türlü dışlamaya, her türlü antisemitizme, her türlü İslam düşmanlığına karşı tek sesli olmamızın bir kez daha ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum."

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan, "İnsanlarımıza, camilerimize, derneklerimize yönelik saldırıların giderek arttığını büyük bir kaygı ve endişeyle izliyoruz. Camilerimize yönelik çok sayıda tehdit mesajı alıyoruz. İnsanlarımız tedirgin. Bunun artık son bulmasını istiyoruz." diye konuştu.

Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığını sadece bir güvenlik meselesine indirgemenin eksik bir yaklaşım olduğunu belirten Karaaslan, kurumsal ırkçılığın üzerine gidilmesi, ırkçı ve yabancı düşmanlarına karşı sıfır tolerans politikasının benimsenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach da 1993 yılında Solingen'de 5 kişinin katledilerek büyük bir suç işlendiğini belirterek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Münster Başkonsolosu Ahmet Davaz'ın yanı sıra çeşitli dernek temsilcilerinin katıldığı törende, Solingen katliamında hayatını kaybedenler için ırkçılık karşıtı anıtın önüne çiçekler konarak saygı duruşunda bulunuldu, hep birlikte dualar edildi.