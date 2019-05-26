Solingen kurbanları Frankfurt'ta anıldı

TÖRENDE yapılan konuşmalarda Solingen
saldırısının Almanya
'daki mülteci tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkat çekildi. Bazı gazetelerin, 'Tekne dolup taştı. Bir kişi daha gelse, batacak' benzeri manşetler attıkları belirtilen konuşmalarda, Solingen katliamı, göçmenler ve mültecilere yönelik Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln'de düzenlenen saldırıların ardından göç ve mültecilerle ilgili yasaların değiştirildiği belirtildi.
Göçmenlerin yüzlerindeki korkunun yıllar sonra NSU cinayetlerinde görüldüğü, ırkçı saldırılar sonucu yüzlerce insanın katledildiği ifade edildi. Irkçıların yeniden korku iklimi yaratmak istediği, ancak buna seyirci kalmayacaklarını belirten konuşmacılar, şöyle dedi: "Biz bu tip saldırıların daha büyüğünü Musevilere yönelik olarak yaşamıştık. İnsanlar cinsiyetleri, cinsel tercihi, etnik ve inançları bahane edilerek katledildi. Irkçılara karşı başarılı olmak istiyorsak savaşların, fakirliğin, çevre felaketinin kimin eseri olduğunu iyi anlatmalıyız."
'KISITLAMALAR DEVAM EDİYOR' Hessen
Eyalet milletvekili Turgut Yüksel
'in de katıldığı törende konuşan Frankfurt
Halkevi eski Başkanı İbrahim Esen
, şunları söyledi: "Bugün AfD, PEGIDA ve naziler tarafından özellikle mülteci ve Müslümanlara karşı yapılan ırkçı, ayrımcı nefret kampanyalarını protesto ediyoruz. Avrupa
'nın kendisini savaşlardan kaçanlara kapatma politikası, NSU cinayetlerinin aydınlatılmaması, ırkçı, sağcı populist eğilimlerin artışı, temel insan haklarında kısıtlamalar devam ediyor."
IRKÇILIĞA VE ŞİDDETE KARŞI LEVHA
Solingen kurbanları, 1995 yılından beri Frankfurt Halkevi, Bockenheim semt sakinleri ve antifaşist gruplar tarafından anılıyor. Frankfurt Belediyesi, 1998'de aldığı kararla da Bockenheim semtinde Friesengasse ile Kleine Seestrasse arasındaki alanının adını 'Hülya Meydanı' olarak değiştirdi. Meydandaki gamalı haçı döven çekiçli adam (Hamering Mann) heykeli ise Halkevi ve çevre sakinlerinin uzun uğraşları sonucu resmen kabul edildi. Frankfurt Bockenheim Semt Meclisi de heykelin hemen yanına yerleştirdiği levhada mavi zemin üzerine beyaz harflerle "Irkçılığa ve şiddete karşı. Bu meydan ailesiyle birlikte Solingen'de yaşayan dokuz yaşındaki Türk kızı Hülya Genç
anısına oluşturuldu. O, 29 Mayıs 1993 gecesi, dört aile bireyi ile birlikte evlerinin kundaklanması sonucu katledildi. Hülya'nın ölümü, yabancı düşmanlığı ve korkunç sonucu konusunda uyarıdır. Barış içinde birlikte yaşam için" yazdı.