Solinova, kadın üreticilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Solinova, kadın üreticilerle buluştu - Son Dakika

Solinova, kadın üreticilerle buluştu

24 dakika önce

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi'nin desteğiyle kuruluşunu tamamlayarak faaliyete başlayan Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi (Solinova), kadın üretici pazarında tezgah açan kadınlarla buluştu.

Solinova, kadın üreticilerle buluştu, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi'nin desteğiyle kuruluşunu tamamlayarak faaliyete başlayan Mezitli Üretici Kadın Kooperatifi (Solinova), kadın üretici pazarında tezgah açan kadınlarla buluştu.


Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen buluşmaya Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan, kooperatifin kurucusu Prof. Dr. Ayşe Gül Yılgör ve üyeleri ile birlikte üretici kadınlar katıldı. Prof. Dr. Yılgör'ün kooperatifin kuruluş aşaması ve faaliyetleri konusunda bilgiler verdiği buluşmada kadınların kooperatifleşmenin önemi ve üretime katkıları hakkında sorduğu sorular yanıtlandı. Başkan Tarhan'a verdiği katkılar nedeniyle teşekkür eden Yılgör, "Başkanımız her buluşmamızda bize öyle müjdeler veriyor. Hatta biz bir müjdeyi üyelerimize duyurmaya çalışırken yeni bir müjdeli haberle mutlu oluyoruz. Başkanımızın destekleri ile farklı noktalarda enginar ve salep üretimi gerçekleştirdik. Kısa bir süre sonra hasat eder hale geliyoruz. Birkaç gün sonra kooperatif binamızın ve çok güzel bir noktada ihaleyle aldığımız lokalimizin müjdesini de sizlere vereceğiz. Tüm destekleri için başkanımız Neşet Tarhan'a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.


Mezitli Kadın kooperatifinin yaptığı çalışmaları titizlikle takip ettiğini dile getiren Başkan Neşet Tarhan ise Mezitlili kadınların bu girişiminin Türkiye'ye örnek olacağına inandığını ifade etti. Kooperatifçiliğin son yıllarda ivme kazanmasının mutluluğunu da yaşadığını ifade eden Tarhan, "Üretimin gerçek değerine ulaşmasında kuşkusuz en önemli etken kooperatifçiliktir. Mustafa Kemal Atatürk'te daha o yıllarda kooperatifçiliğin önemini çok iyi bildiğinden Silifke'de bir üretim kooperatifinin kurulmasına öncülük etmiş ve 1 numaralı üyesi olmuştur. O kadar mücadelenin arasında kooperatifçiliği de unutmamış. Günümüzde farklı ekonomik ve siyasi anlayışların kooperatifçiliği teşvik amacıyla çalışmalar yapması son derece önemlidir. Artık günümüzde kırsal ve kent çok daha fazla birbirine yakınlaştı. Biz de belediye olarak Kadın Üretici Pazarımız başta olmak üzere pek çok çalışmamızda bu yakınlaşmayı daha da artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ancak, üreticilerin, üretimlerinin gerçek değerini kazanması için kooperatifçilik anlayışı altında buluşması gerekiyor. Buna inanmaları gerekiyor. Üretici kendisi kooperatifine sahip çıkmazsa biz ne kadar proje geliştirirsek geliştirelim bir yere kadar başarılı olur. Kadınlarımız her zaman olduğu gibi bu işe el attı ve çok kısa sürede önemli projeler başardı. Enginar ekti, salep ekti ve bahar aylarının gelmesiyle ilk ürünlerini alacaklar ve bu onları daha çok teşvik edecek" diye konuştu. - MERSİN

Neşet Tarhan, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

3 sezondur devam eden Kadın dizisi final yaptı
Talihsiz kadın, "Koronavirüs bulaştı" yalanıyla tecavüzden kurtuldu Arama yetkisi bulunan bekçilerden biri: Ben bir bayanı arayamam, yoldan geçen birinden yardım isterim Turgutlu Belediyesi'nde en düşük maaş 2 bin 580 TL oldu

Son Dakika Haberleri
14:24 Rüyasında Acun Ilıcalı'yı gördüğünü söyleyen Tuba Ünsal, göndermesiyle dikkat çekti
13:41 Ünlü türkücü Yunan milletvekilini yumruklayarak formunu tutuyor!
13:41 Cerem Onurluer Sevgililer Günü'nde dinleyicilerle buluşacak
13:41 'Best Of Mazhar Alanson' sevenleriyle buluşacak
13:41 Çukur'a katılacak mı? Tolga Sarıtaş'tan iddialara cevap geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 15:02:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Solinova, kadın üreticilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]