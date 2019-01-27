Son Dakika Haberleri: Solladığı Tırla Beraber Şarampole Uçtu

Solladığı Tırla Beraber Şarampole Uçtu

32 dakika önce

Sollama esnasında kontrolü yitirilen otomobil, tıra çarptı.

Solladığı Tırla Beraber Şarampole Uçtu, System.String[]
Sollama esnasında kontrolü yitirilen otomobil, tıra çarptı. Kazada otomobil ve tır şarampole yuvarlandı. Kaza sonucunda tır otomobilin üzerine devrilirken, sürücüler yaralandı. Yaralıların hastaneye sevk edildiği duyuruldu.

Yaşanan kaza arkadan seyreden bir aracın yol kamerasınca kaydedildi. - Romanya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:03 Kaynak: DHA

Dünya
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