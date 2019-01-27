Solladığı Tırla Beraber Şarampole Uçtu
32 dakika önce
Sollama esnasında kontrolü yitirilen otomobil, tıra çarptı.
Sollama esnasında kontrolü yitirilen otomobil, tıra çarptı. Kazada otomobil ve tır şarampole yuvarlandı. Kaza sonucunda tır otomobilin üzerine devrilirken, sürücüler yaralandı. Yaralıların hastaneye sevk edildiği duyuruldu.
Yaşanan kaza arkadan seyreden bir aracın yol kamerasınca kaydedildi. - Romanya
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:03 Kaynak: DHA
İniş Yaparken Kaza Yapan Rus Savaş Uçağı Böyle İnfilak Etti
Fransa ve İspanya Seçime Gidilmezse Guiado'yu Venezuela'nın Geçici Başkanı Olarak Tanıyacaklarını Duyurdu
Uludağ'a Çıkmak İçin Teleferiği Tercih Eden Tatilciler Uzun Kuyruklar Oluşturdu
Emre Aşık'ı, FETÖ'ye Üye Olduğu İçin İhbar Ettiği Söylenen Yağmur Aşık, Çileden Çıktı