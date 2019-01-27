Sollama Kazayla Bitti
11 dakika önce
- Sollama kazayla bittiBÜKREŞ - Romanya'da sollama yapan otomobil feci bir kazaya yol açtı.
- Sollama kazayla bitti
BÜKREŞ - Romanya'da sollama yapan otomobil feci bir kazaya yol açtı.
Kontrolü yitirilen otomobil kamyona çarptı, ardından iki araç şarampole yuvarlandı. Kamyonun otomobilin üzerine devrildiği kazada iki sürücü de ağır şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:42 Kaynak: İHA
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