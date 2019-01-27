Son Dakika Haberleri: Sollama Kazayla Bitti

Sollama Kazayla Bitti

11 dakika önce

- Sollama kazayla bittiBÜKREŞ - Romanya'da sollama yapan otomobil feci bir kazaya yol açtı.

- Sollama kazayla bitti

BÜKREŞ - Romanya'da sollama yapan otomobil feci bir kazaya yol açtı.
Kontrolü yitirilen otomobil kamyona çarptı, ardından iki araç şarampole yuvarlandı. Kamyonun otomobilin üzerine devrildiği kazada iki sürücü de ağır şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:42 Kaynak: İHA

Romanya, Güncel
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