Sollama Kazayla Bitti

- Sollama kazayla bittiBÜKREŞ - Romanya'da sollama yapan otomobil feci bir kazaya yol açtı.

- Sollama kazayla bitti



BÜKREŞ - Romanya'da sollama yapan otomobil feci bir kazaya yol açtı.

Kontrolü yitirilen otomobil kamyona çarptı, ardından iki araç şarampole yuvarlandı. Kamyonun otomobilin üzerine devrildiği kazada iki sürücü de ağır şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Otobüsü Tekmeleyip Kaçan Saldırgan, Sinirini Alamayıp Geri Dönünce Yakalandı

Erkan Kolçak Köstengil, Eşi Cansu Tosuna Süpriz Doğum Günü Partisi Düzenledi

Son Dakika! Bakan Dönmez: Valiliklere Talimat Gönderip Okul ve Mesai Saatleri ile İlgili Düzenleme İstedik

Polisin Siyah Çorap Giymesi Zorunlu Oldu