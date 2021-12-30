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Sollama yapan kamyonet, 12 yaşındaki bisikletli çocuğa çarparak ölümüne sebep oldu - Son Dakika

Sollama yapan kamyonet, 12 yaşındaki bisikletli çocuğa çarparak ölümüne sebep oldu

30.12.2021 20:49

İstanbul Ataşehir'de ara sokaktan caddeye çıkmaya çalışan 12 yaşındaki bisikletli çocuğa, çift şeritli yolda önündeki tırı geçmek için hatalı sollama yapan kamyonet çarptı. Çocuğun yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ataşehir ilçesi Ferhat Paşa Mahallesi'nde 7'inci sınıf öğrencisi olan 12 yaşındaki Yusuf Serment, bisikleti ile 25'inci sokaktan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ne doğru ilerlemeye başladı. O esnada cadde üzerinde önündeki tırı geçmeye çalışarak hatalı sollama yapan kamyonet sürücüsü, hızını alamayarak Yusuf Serment'e çarptı.

Hatalı sollama yapan kamyonet, 12 yaşındaki bisikletli çocuğun ölümüne neden oldu

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören mahalleli, ambulans ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise 12 yaşındaki Yusuf Serment'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan kamyonun çocuğa çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sollama yapan kamyonet, 12 yaşındaki bisikletli çocuğa çarparak ölümüne sebep oldu
Sollama yapan kamyonet, 12 yaşındaki bisikletli çocuğa çarparak ölümüne sebep oldu
Sollama yapan kamyonet, 12 yaşındaki bisikletli çocuğa çarparak ölümüne sebep oldu
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Ferhat Paşa Mahallesi, Ataşehir, Kamyonet, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sollama yapan kamyonet, 12 yaşındaki bisikletli çocuğa çarparak ölümüne sebep oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sollama yapan kamyonet, 12 yaşındaki bisikletli çocuğa çarparak ölümüne sebep oldu - Son Dakika
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