Sollama yapan tanker motosiklete çarptı: 2 ölü - Son Dakika

Gaziantep'te önündeki otomobili sollamak isteyen beton yüklü tanker, arkasından gelen motosiklete çarptı. Kazada tanker ile otomobilin arasında sıkışan motosikletin sürücüsü olay yerinde, arkadaşı da aldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Gaziantep- Adıyaman karayolu Beykent Kavşağı'nda meydana geldi. 27ACD859 plakalı Kuba marka motosikletle seyir eden Nail Cumalı (23) ile yanındaki arkadaşı Hoşan Gezginci'ye iddiaya göre önündeki aracı sollamaya çalışan 27U2452 plakalı Mercedes marka beton yüklü tanker çarptı. Çarpma sonucunda tanker ile aracın arasında sıkışan iki arkadaş motosikletle metrelerce sürüklendi. Motosikletten düşen Nail Cumalı olay yerinde hayatını kaybederken, Hoşan Gezginci ise ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Gezginci'yi ambulansla hastaneye kaldırırken, polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Gezginci de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası yolda trafik tek şeritten polislerin kontrolünde sürdü. Olay yeri inceleme uzmanlarının incelemesinin ardından yaşamını yitiren Cumalı ile Gezginci'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Tankerin sürücüsü kaza sonrası gözaltına alınırken, polisin kazayla ilgili araştırması sürüyor. - GAZİANTEP