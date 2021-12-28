Sollama yaparak değiştirdiği şeritte yayaya çarpıp, kaçtı; o anlar kamerada - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, otomobil sürücüsünün, önündeki araçları sollayarak değiştirdiği şeritte, yolun karşısına geçmek isterken çarptığı Perihan Y. (62) yaralandı. Kimliği belirsiz sürücü kaçarken, kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, 15 Aralık'ta, Odunpazarı ilçesi Yeni Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Perihan Y.'ye, önündeki araçları sollayarak şerit değiştiren, 11 DD 791 plakalı otomobilin sürücüsü çarptı. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, kaza yerinden kaçarken, yaralı Perihan Y. de çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ARAÇ PARK HALİNDE BULUNDUKazayla ilgili başlatılan soruşturmada, Perihan Y.'ye çarpıp kaçan sürücünün otomobili, aynı gün park halinde bulundu. Sürücünün tespit edilmesi için çalışmalar sürerken, kaza anının, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Perihan Y.'ye karşı şeride geçen sürücünün otomobille çarptığı, kadının 20 metre savrulduğu ve sürücünün kazanın ardından durmayıp kaçtığı anlar yer aldı.YARALI KADININ TORUNU: RESMEN CİNAYETE TEŞEBBÜS Kazanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Perihan Y.'nin yakınları, kazanın cinayete teşebbüs olduğunu savundu. Perihan Y.'nin torunu, paylaşımında, "Ters yönden son sürat hızla gelerek anneanneme vurup kaçan bu şahıs, bir kaza değil resmen cinayete teşebbüs etmiştir. Uzun uğraşlar, ameliyatlar sonrası hayata yeniden tutunan anneannem için bir an önce gereğini yapılmasını istiyorum" dedi.